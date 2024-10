Jovens que integram coletivo no Flores do Campo transformam realidade em arte

O Coletivo FotoFlores - formado por adolescentes com idades entre 10 e 18 anos moradores do Residencial Flores do Campo (Zona Norte de Londrina) - inaugura no próximo sábado (5), a partir das 13h, a segunda exposição fotográfica do grupo, intitulada “Coletivo FotoFlores – Movimento em Construção”.





A exibição, resultado de mais de cinco anos de aprendizado e experimentações no campo da fotografia documental, celebra os 8 anos da ocupação e será feita em um dos prédios ocupados situado no fim da via principal da comunidade.



O espaço recebeu melhorias, será inaugurado como centro cultural e comunitário e irá abrigar a sede do Coletivo e da associação de moradores, fundada em 2023.





A mostra, cuja curadoria e expografia têm coparticipação da DaP (Divisão de Artes Plásticas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), será exibida até o dia 19 de outubro na Ocupação, sempre das 13h às 18h.

Os textos de apoio são todos em português e espanhol, já que, atualmente, mais da metade das pessoas que habitam a área é composta de imigrantes venezuelanos e de outros países latinos.





Durante a exposição, serão apresentadas 84 fotos em tamanhos variados, impressas em alta qualidade em papel algodão. Também serão comercializados cartazes, pôsteres, fotografias, cartões postais e outros itens. Os valores arrecadados serão revertidos para financiar as atividades futuras do FotoFlores.





“Nosso propósito é prestigiar a história da Ocupação Flores do Campo, toda a luta, e contribuir com o desenvolvimento do bairro; valorizar os moradores enquanto sujeitos criadores e combater as narrativas estigmatizantes que anunciam o Flores somente como lugar de violência e privações”, explica o fotógrafo e advogado Gabriel Melhado, cofundador do Coletivo e coordenador das atividades.





