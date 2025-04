Economista londrinense vai participar de evento com vencedores do Prêmio Nobel na Alemanha

A londrinense Stéphanie Tramontin Shinoki está entre os únicos três economistas brasileiros selecionados para participar de um encontro mundial com prêmios nobéis em economia, na Alemanha. Ela cursa o quinto ano do doutorado em economia dos negócios no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) e foi indicada pela instituição para o processo seletivo realizado pela Academia Brasileira de Ciências. O encontro acontece no próximo mês de agosto.





O Lindau Nobel Meeting in Economics é reconhecido, em nível mundial, como uma grande oportunidade para transferência de conhecimento e experiência entre ganhadores do prêmio Nobel e jovens cientistas. A edição de 2025 do evento será realizada entre 26 e 30 de agosto, na cidade alemã de Lindau, e contará com a presença de 250 jovens pesquisadores de várias partes do planeta.





Neste ano, o evento irá debater, principalmente, a estabilidade dos sistemas financeiros, as instituições em desenvolvimento e as mudanças climáticas.





Feliz e surpresa com a notícia de que seu nome estava entre os três brasileiros escolhidos, Shinoki comemora a oportunidade de trocar conhecimento na área de econometria, mas também de fazer um bom networking durante a viagem à Alemanha.





“Vai agregar bastante, vai ser uma experiência legal, com pessoas muito boas. O programa (do encontroo) é todo feito para trocas e tem vários eventos sociais com os prêmios nobéis. Na inscrição, eles perguntam quais nobéis eu tenho mais vontade de conhecer”, disse a doutoranda.