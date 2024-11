Em apenas 8 dias, chuvas em novembro já atingiram 81% da média histórica em Londrina

Em apenas oito dias, as chuvas em novembro já atingiram 81% da média histórica em Londrina. De acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), a media histórica de chuvas no município para o mês é de 161 milímetros. Até esta sexta-feira (8), 131 mm foram registrados.





A expectativa, explicou o instituto, é de que até o fim do mês a média seja superada. Segundo a previsão, as chuvas devem dar uma trégua na próxima semana e só retornar no dia 18 de novembro. A semana do feriado de Consciência Negra promete ser uma das mais chuvosas do ano, alcançando até 100 mm, de acordo com o Simepar.





Mesmo que haja essa espera de que novembro supere a média histórica, o IDR esclareceu que não há como fazer uma análise precisa para o mês completo devido às constantes mudanças.

