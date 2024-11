Com mudança no calendário, Campeonato Paranaense deve ser antecipado

O início do Campeonato Paranaense de 2025 deve ser antecipado para a primeira semana de janeiro. A mudança será necessária em razão das alterações que o calendário do futebol brasileiro vai sofrer na próxima temporada.





Em um encontro com os principais clubes do país, a CBF adiantou detalhes do calendário do ano que vem que será apresentado oficialmente nos próximos dias. A mudança principal será em relação ao início da Série A do Brasileiro, em razão do novo Mundial de Clubes da Fifa.

Em 2025, a Fifa vai fazer a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, que será disputado durante um mês, ente 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e contará com quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o campeão da Libertadores deste ano, Botafogo ou Atlético Mineiro.





Para não prejudicar os clubes, a CBF vai paralisar o Brasileiro durante o Mundial e, por isso, a proposta é que a Série A comece em março e não em abril, como acontece normalmente. Em razão disso, o calendário projeta o início dos estaduais para a primeira semana de janeiro com o término previsto antes da largada da Série A. A séries B e C do Brasileiro devem ter os inícios mantidos para o mês de abril.

O calendário da CBF para o ano que vem vai manter as 16 datas para o Estaduais, mas que terão que ser divididas em um espaço menor: entre a primeira semana de janeiro e a segunda quinzena de março, quando vai começar o Brasileiro. Até 2024, os Estaduais se prolongavam até a segunda metade de abril.





