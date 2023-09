Em ato, alunos e docentes da UEL cobram políticas institucionais contra assédio e violência

À tarde e à noite, a partir das 17h30, os manifestantes voltam a se reunir em frente ao RU. Na sequência, a partir das 18h30 caminham em direção ao gramado do CLCH, onde estão previstas falas de integrantes do movimento estudantil e dos membros das comissões organizadoras do ato.

A ação foi organizada por alunos e professores do CECA (Centro de Educação, Comunicação e Artes) e do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) , além de membros da Juntes - a Comissão de Prevenção à Violência de Gênero do CECA -, da Comissão de Prevenção à Violência Sexual, de Gênero e Étnico-racial do CLCH e do SEBEC (Serviço de Bem-estar à Comunidade).

Estudantes e docentes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) protagonizaram, na manhã desta quarta-feira (13), um ato contra o feminicídio e em memória de Julia Beatriz Garbossi Silva e Daniel Takashi Suzuki Sugahara, ambos com 23 anos, que foram assassinados por golpes de faca no dia 3 de setembro deste ano, no Jardim Jamaica (Zona Oeste de Londrina). A mobilização prestou solidariedade, também, à jovem - que é estudante de Artes Cênicas na UEL - que sobreviveu ao ataque após ser gravemente ferida.

"Parece que as coisas transcorreram normalmente, como se nada tivesse acontecido, inclusive no CECA. A impressão que dá é que as coisas só paralisam quando há um corpo estendido no chão. É por isso que essas ações de combate são tão importantes."

"Por mais que esse crime não tenha ocorrido dentro da Universidade, aconteceu com duas estudantes daqui. Para além disso, sabemos que a Universidade não é uma ilha, então está imersa nessa cultura do assédio. As vítimas precisam desse acolhimento dentro e fora da Universidade caso aconteça alguma coisa", defende.





COMISSÕES E DEMANDAS







As comissões de combate à violência do CLCH e do CECA, apesar de auxiliarem e acompanharem as vítimas de assédio, têm seu trabalho limitado. De acordo com Rodrigues, os grupos contam com poucos participantes e, devido à falta de uma política institucional, não dispõem de meios instrumentais.

"Existem instâncias dentro da Universidade que auxiliam as vítimas, como a Ouvidoria. Mesmo assim, as coisas ficam muito soltas e não temos respaldo. Muitas vezes, as vítimas têm medo de denunciar. Quando temos uma política, mesmo que ela não vá resolver todos os problemas do mundo, temos o respaldo necessário", defende.





A mobilização dos estudantes e dos docentes, que seguiu em cortejo até o RU (Restaurante Universitário), organizou, também, a entrega de cartas para a reitora da UEL, Marta Favaro. Ao longo de todo o ato, os presentes puderam deixar suas considerações a respeito das necessidades e das demandas dos públicos socialmente vulneráveis ao assédio e à violência.

Além disso, a Comissão de Prevenção à Violência Sexual, de Gênero e Étnico-racial do CLCH e a Juntes irão entregar à reitora da UEL um ofício que requere a criação das políticas institucionais mencionadas pelos membros. As demandas têm como base, principalmente, dados sobre assédio na Universidade, que foram coletados e organizados por um GT (Grupo de Trabalho) coordenado pela professora Martha Ramírez-Galvez.