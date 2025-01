Almanak 80 agita a Feira da Concha com show nesta sexta em Londrina

A Feira Gastronômica da Concha Acústica deu início aos encontros do “Sextou na Concha” em Londrina. O projeto segue com uma programação cheia de música, artistas locais, boa comida e entretenimento para a comunidade. Nesta sexta (17), quem sobe ao palco é a banda Almanak 80, formada por Felipe Henrique Lampe, Eduardo Murbach, Priscilla Silva, Luiz Rodrigo Kbça, Adalberto Freitas Jr. e Leidislau Heller.





O evento será realizado das 18h às 22h, com o show se iniciando às 19h. Além da música ao vivo, quem passar por lá poderá contar com muitas barraquinhas de expositores, com direito a lanches, pastéis, espetinhos e bebidas. A Concha Acústica esta localizada na Praça Primeiro de Maio, na rua Piauí, 130, Centro histórico de Londrina.

“Neste ano viemos com o gás a todo vapor”, afirmou a produtora cultural e coordenadora do projeto, Marina Costa. “As duas primeiras apresentações foram ótimas. Este ano teremos novas bandas, uma delas sendo a Almanak 80, que dará o start nesta sexta-feira”, contou.





O show promete animar a noite na Concha, principalmente para quem curte um som mais nostálgico. “Esta banda é muito boa e de uma qualidade excelente. O line-up deles é composto com a maioria das músicas em português, reunindo grandes hits dos anos 80/90 e músicas internacionais”, informou Costa.





Promovido pelo Projeto Viva a Concha e a Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, a Feira já faz parte da agenda cultural e gastronômica da cidade. A ação conta com patrocínio da Prefeitura através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da SMC (Secretaria Municipal de Cultura).





