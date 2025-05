Em Londrina, 23 mil títulos de eleitores poderão ser cancelados por falta de regularização

Um grupo de mais de 23 mil eleitores de Londrina pode ter o título cancelado por não justificar as ausências nos últimos três turnos. No Paraná, esse número chega a 350 mil pessoas. As regularizações podem ser feitas até 19 de maio no Fórum Eleitoral - hoje, Londrina possui 401.380 pessoas aptas a votar, mas o número pode diminuir caso as regularizações não ocorram.





Entre as ZEs (Zonas Eleitorais) de Londrina, a 157ª é a que tem mais eleitores faltosos: 7.126. Na sequência aparecem a 41ª ZE, com 6.253; a 146ª ZE, 5.689; e a 42ª ZE, 4.172. Em Tamarana, que faz parte da 146ª ZE, 410 eleitores podem perder o título.

De acordo com o juiz eleitoral Mauro Ticianelli, ultrapassar a marca de 400 mil eleitores é um marco que consolida Londrina como segundo maior colégio eleitoral do Paraná. Na eleição municipal de 2024, 399.730 londrinenses estavam aptos a votar, mas a taxa de abstenção foi recorde: 27,77% no primeiro turno (111.016 pessoas) e 30,94%, no segundo (123.662 eleitores).





“Mostra a grandeza da cidade, mostra o interesse do jovem de novo. Mas o número final, mesmo, vai ser no dia 20 de maio, pois será divulgado o total de títulos cancelados”, afirma o magistrado, que destaca que a Justiça Eleitoral está disponível para atender à população.

A regularização é importante porque é um dos requisitos legais para, entre outras coisas, participar de concurso público, bem como tomar posse no cargo; receber remuneração de cargo público e obter passaporte ou carteira de identidade.





Na avaliação de Ticianelli, o alto número de londrinenses prestes a perder o título é um reflexo do direito à abstenção que, inclusive, vem aumentando ano a ano. O resultado do pleito de 2024 ligou o alerta na Justiça Eleitoral.