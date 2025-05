'Não podemos relativizar falas machistas de Lula', diz ministra londrinense Márcia Lopes

A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, disse que não se pode relativizar as falas machistas do presidente Lula (PT). Por outro lado, ela afirmou que o petista não está desatualizado sobre políticas públicas para mulheres. "Ao contrário: ele tem cobrado muito isso", disse a ministra.





Em entrevista à Globonews, Márcia Lopes foi questionada sobre declarações machistas de Lula. "Eu penso que a gente jamais pode relativizar essas falas e atitudes que contrariam a nossa luta e a nossa própria história da esquerda, de quem quer democracia e um país igual", afirmou a nova ministra.





Em março, Lula disse que colocou uma "mulher bonita" na articulação do governo, em referência à ministra Gleisi Hoffmann. Em outra fala machista, em julho de 2024, o presidente afirmou que "se o cara é corintiano, tudo bem', ao comentar uma pesquisa que aponta aumento da violência contra a mulher depois de jogos de futebol.

Apesar de se posicionar contra as falas machistas, a nova ministra defendeu Lula. "Eu tenho certeza que o presidente Lula não está desatualizado [sobre políticas públicas para mulheres]. Ao contrário: ele tem cobrado muito isso, tem ficado incomodado."





Márcia Lopes evitou comentar queda de popularidade do presidente entre o eleitorado feminino. Questionada, ela disse que fará plenárias virtuais e presenciais para dialogar com as mulheres. "Precisamos analisar melhor esses dados", declarou.





A nova ministra tomou posse na segunda-feira (5). Ela substituiu Cida Gonçalves, cuja saída já era esperada pelo entorno do presidente desde o ano passado. Filiada ao PT desde o início dos anos 1980, Lopes integrou o segundo mandato de Lula, em 2010, como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.