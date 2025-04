Em Londrina, circo leva alegria e promove habilidades nas escolas municipais

Permanente e planejado, o investimento em educação integra as ações da Rede Municipal de Ensino de Londrina. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a arte compõe a área de Linguagens nos currículos do Ensino Fundamental brasileiro, a partir da homologação da em 2017. Segundo o documento, o objetivo é que os estudantes participem de práticas de linguagens diversificadas, se apropriando das especificidades, mas sem perder a visão do todo no qual estão inseridas.





Nessa perspectiva, os alunos da rede tiveram a oportunidade de prestigiar os espetáculos do XX Festival de Circo de Londrina, realizado de 24 a 30 março. Além das apresentações e ações formativas gratuitas abertas ao público, o circo marcou presença em 12 escolas municipais, localizadas na área urbana e distritos. Todas as unidades escolares que sediaram os espetáculos do Festival contam com aulas de circo, por meio do Programa Vencer da SME (Secretaria Municipal de Educação). As atividades são oferecidas desde o início de 2022, para alunos da rede municipal, e atualmente está presente em sete CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e 12 escolas, da zona rural e urbana de Londrina, atendendo 860 crianças.

O CIRCO CHEGOU





Em um clima de grande evento, as apresentações destinadas apenas aos alunos e professores das escolas contaram com um show de abertura - feito pelos estudantes que participam do Circo nas Escolas para seus colegas prestigiarem. A programação do Festival de Circo começou pela Escola Municipal Nara Manella, às 8h30, com o espetáculo “Fuzurufafa Bafafazuru”, do grupo Rosa dos Ventos. No mesmo horário, a Escola Municipal Senador Gaspar Veloso recebe o MB Circo com a apresentação interativa “Riso Show”.





Aguardada com expectativa, a atração do Circo Caramba na Escola Municipal Prof. Aracy Soares dos Santos, com “Jerônimo Show”, foi um sucesso. De acordo com o coordenador pedagógico da unidade, Edson Nakano Motta, os 100 estudantes participaram da apresentação. "Foi algo especial principalmente pela oportunidade de interação dos alunos e todo mundo entrou na brincadeira", sorri.

Localizada no Distrito de Irerê, a escola tem como diretora Ivone Aparecida dos Santos e , do ponto de vista dos educadores, práticas como essa elevam o nível da educação por ampliarem a formação sociocultural pois motivam e estimulam os estudantes em suas perspectivas profissionais. "É também uma forma de resgatar o prazer de estar na escola", acrescenta Motta.