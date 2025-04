PA do Leonor em Londrina passa a atender crianças até 1h

O atendimento de pediatria no PA (Pronto Atendimento) do Leonor ampliará o seu atendimento e ficará aberto até 1h a partir desta terça-feira (1º). Lançada no dia 17 de março , a Rede Carinho descentralizou os atendimentos de urgência e emergência em pediatria, até então ofertados somente no PAI (Pronto Atendimento Infantil), e passou a atender o público de até 12 anos incompletos no PA localizado na Rua Aroeira, 284, Jardim Leonor, região oeste de Londrina.





Um levantamento da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) indica que, da sua inauguração até a tarde de hoje (31), o PA do Leonor registrou 517 atendimentos em pediatria.

Inicialmente, a equipe no PA do Leonor começou os atendimentos de pediatria no horário das 7h às 19h, com uma equipe de três médicos pediatras, quatro profissionais de enfermagem, mais a equipe própria do PA do Leonor, composta por 80 profissionais de saúde.





COM QUATRO MÉDICOS CONCURSADOS

Para viabilizar o horário estendido, atuarão quatro médicos contratados por meio de concurso público. Também houve ampliação de 540 horas médicas, via contrato prévio da SMS. “E, com as convocações de concurso em andamento, prevemos nova ampliação da equipe, com admissão de auxiliares de enfermagem”, acrescentou o diretor de Urgência e Emergência da SMS, Cleiton José Santana.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, a Rede Carinho foi elaborada pela gestão do prefeito Tiago Amaral com o objetivo de intensificar o atendimento especializado para crianças. “E os resultados mostram que realmente era um projeto necessário, que veio para sanar um grande gargalo que é o número excessivo de casos atendidos pelo PAI, única porta aberta na cidade para atendimento especializado das crianças. O Pronto Atendimento do Leonor atendeu mais de 500 crianças entre consultas e reavaliações e conta com uma equipe treinada, profissionais capacitados. Ter pessoas preparadas permite um diagnóstico mais aprimorado e o tratamento precoce de doenças e condições de saúde afetadas em crianças, o que ajuda a minimizar complicações mais graves. Então vejo como um grande avanço e um incremento importante na rede de saúde do município”, ressaltou.

AMPLIAÇÃO





A secretária citou, também, que a expectativa é ampliar os pontos descentralizados de atendimento de urgência e emergência para crianças, levando a Rede Carinho a mais regiões da cidade. “Espero que esse seja o primeiro e que nós possamos, juntos com a administração do prefeito, construir e batalhar por mais pontos de cuidados como esse. São mais de 500 atendimentos que foram retirados do PAI e distribuídos na rede; para um primeiro mês foi extremamente importante e necessário para que pudéssemos dar mais agilidade e rapidez no atendimento das crianças. Precisamos avançar ainda mais, mas reconheço de forma muito satisfatória essa ferramenta de instrumento de saúde, que veio como uma proposta inovadora na cidade de Londrina, que é a expansão dos atendimentos pediátricos pelo projeto da Rede Carinho”, completou.





