Em Londrina, CMTU promove campanha de adoção de animais vítimas de maus-tratos

O Serviço de Bem-Estar Animal da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove uma campanha de adoção de animais domésticos em Londrina. Em um “hotel” para pets na Estrada do Limoeiro (zona leste), 18 cães e 18 gatos vítimas de maus-tratos resgatados pela Companhia aguardam a chance de uma nova vida.





O projeto começou há quase seis anos como um setor da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) e em novembro de 2023 passou a ser responsabilidade da CMTU, que iniciou as atividades efetivamente em abril do ano passado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O órgão recebe denúncias de maus-tratos a animais via WhatsApp, pelo número (43) 99994-8677. De forma sigilosa, o munícipe preenche um formulário online, disponível 24 horas por dia, fornecendo informações sobre o abuso. Após análise da queixa, agentes da CMTU podem se deslocar até a localidade do animal e, se necessário, realizar a apreensão.





Por meio do Serviço, os pets que precisam de atendimento médico são levados ao Hospital Veterinário Municipal de Londrina, localizado na rua Prefeito Faria Lima, zona oeste.

Publicidade





Eder Campos, gerente do BEA, explicou que o tratamento oferecido aos animais ultrapassa o básico. “Muitos estão bem machucados, então a primeira questão é estabilizar de acordo com a necessidade que eles chegam lá. Depois todos passam por um processo de castração, desvermifugação, microchipagem e vacinação, que é a polivalente e antirrábica”.





Havendo vagas após a alta hospitalar, o pet é encaminhado ao hotel na Estrada do Limoeiro, que abriga cerca de 90 animais no momento, incluindo os levados ao local por outros meios que não o resgate da CMTU. Campos informou que se o espaço estiver lotado ou o pet for “comunitário”, ou seja, vive na rua mas é cuidado por moradores, ele é devolvido à região de origem.

Publicidade





Mencionando as diárias denúncias de abuso e negligência animal em Londrina, o gerente explicou que a rotatividade no lugar é imprescindível, reforçando o incentivo a adoção. “Esse hotelzinho tem uma quantidade limitada de vagas, é para ser um lar temporário para esses animais, para poder estar abrindo vaga para outros que necessitam”, elucidou.





Dourada, Pitbullzinho e outros animais

Publicidade





Com 13 mil m² e oito áreas de lazer, o responsável pelo espaço que abriga os animais venceu uma licitação da prefeitura para ofertar o serviço à CMTU. O dono do local e adestrador comportamentalista pet, Gabriel Santos Fernandes, explicou à FOLHA que os novos “hóspedes” passam por um processo de ressocialização e convívio com outros animais antes de serem disponibilizados para adoção.





“Muitos animais de abandono geralmente chegam com algum déficit de comportamento, com medo ou bravos. Nosso trabalho é deixar manso novamente o animal medroso e bravo, para que ele possa achar um lar mais facilmente”, explicou.

Publicidade





A ressocialização funcionou com Dourada, cachorra que está há um ano e meio no hotel. Segundo Fernandes, ela foi atacada por quatis no Parque Municipal Arthur Thomas, encontrando refúgio após nadar até a ilha que fica no meio do lago. A Sema a encontrou “bem ferida e se solidarizou. Ela veio bem medrosa, mas agora vai com todo mundo”, afirmou.





Outro caso de sucesso é a história de Pitbullzinho, o mais novo morador do hotel. Há dois meses, o animal chegou “muito magro e com muito medo, pingando carrapato”, contou o adestrador, e hoje é um dos cachorros mais amigáveis do local.

Publicidade





Já Bob é um dos pets pioneiros do espaço, tendo sido resgatado em uma ação da prefeitura há quatro anos. Cerca de cem animais foram apreendidos, entre cães e gatos, e levados ao hotel. Na residência, uma senhora alimentava os animais jogando ração pela janela, “todos procriavam entre si, nenhum era castrado, e tinha fezes até o joelho”, relembrou Fernandes.





Todos os gatos ainda se encontram no gatil do espaço, enquanto que dos 34 cachorros da mesma raça de Bob que foram encaminhados ao local, Ele é o único que falta ser adotado.

Publicidade





Samu-Vet





Outra função do Serviço de Bem-Estar Animal inclui o gerenciamento do “Samu-Vet”, atendimento médico emergencial a cães e gatos que vivem na rua ou são comunitários. Quem necessitar do socorro imediato deve ligar para a CMTU pelo (43) 99994-8677, assim, o Samu-Vet irá resgatar o animal e levá-lo ao Hospital Veterinário Municipal. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.





O BEA também é responsável pelo “Banco de Ração”, que doa alimentos pets para tutores de baixa renda e protetores independentes em parceria com a SEMA. O critério para contemplação pelo programa é possuir CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) atualizado.





“Ele comparece pessoalmente na CMTU, preenche um formulário e traz uma cópia da folha resumo do CadÚnico, documento pessoal e comprovante de endereço. Posteriormente é feita uma visita na casa dele para ver se as informações conferem. Estando tudo ok, ele é automaticamente incluído no programa”, explicou o gerente Eder Campos. O alimento é entregue a cada três meses aos participantes do banco.





A CMTU também recolhe animais de grande porte soltos em área urbana e carcaças de animais de rua sem tutela.





Serviço





Mais informações sobre adoção de cachorros e gatos pelo WhatsApp (43) 99994-8677 ou pelo 3379-7925, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. As fotos de alguns animais estão no Instagram da CMTU (@cmtuoficial). Também é possível agendar uma visita ao hotel, na Estrada do Limoeiro, para conhecer os pets disponíveis.