Em Londrina, enfeite de Natal no lago Igapó tem orçamento de R$ 3,1 milhões

Diferentemente do ano passado – quando publicou em outubro – a licitação da decoração de Natal no lago Igapó dois, na região sul de Londrina, está sendo lançada neste início de segunda quinzena de setembro. O edital já está pronto e deve ser publicizado no Diário Oficial do Município ainda esta semana. O orçamento para a ornamentação deste ano no principal cartão-postal da cidade é de até R$ 3,1 milhões, sendo R$ 200 mil a menos que a edição passada.







“A iluminação de Natal é uma valorização do comércio bastante exitosa. Temos a preocupação com o equilíbrio financeiro e em razão disso fizemos um estudo bastante aprofundado para que tenhamos uma festa a altura do que tem sido produzido, mas com o máximo possível de economicidade, gerando eficiência. Apesar da redução, vamos ter novidades e agregar elementos novos para complementar a experiência dos visitantes”, destacou o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Fábio Cavazotti.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O certame é lote único, ou seja, terá apenas uma empresa vencedora, que vai executar todos os serviços previstos no projeto. As interessadas podem apresentar as propostas até dois de outubro. “Vai ser analisada a capacidade do fornecedor em prestar o serviço e tem que ter responsabilidade técnica, supervisão de engenheiro naval. Deve inaugurar dia 15 de novembro e este ano se mistura com as celebrações do aniversário da cidade”, pontuou.





Novamente, a grande atração dos enfeites será a passarela sobre o lago, com uma árvore de 28 metros de altura no meio e uma estrela de três metros na ponta. A árvore volta a ter passagem para pedestres por dentro, como foi em 2022, e no espaço terá um presépio com imagens de Jesus, Maria, José, Anjo, Três Reis Magos, Pastores, ovelhas e carneiros, com os principais personagens medindo de 1,30 metro a 1,50 metro. Farão parte do cenário vasos com palmeiras e feno.





Serão instalados na plataforma flutuante 18 anjos luminosos. Outra novidade é a colocação de dois letreiros com luzes, em formato de balão, em alusão aos 90 anos de Londrina, comemorado em dez de dezembro. A decoração deste ano ainda contempla estrelas “instagramáveis”, painel de led holográfico, máquina de bolha de sabão com fumaça e placas para fotos com ilustrações natalinas, como Papai Noel e “Urso Noel”.