Ambulantes interessados em trabalhar no Natal de Londrina podem se cadastrar a partir de segunda

A partir de segunda-feira (15) os ambulantes interessados em trabalhar no entorno do lago Igapó dois, na região sul de Londrina, durante o período de Natal, quando haverá decoração, poderá fazer o cadastro na CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Serão 43 vagas, sendo cinco a mais em relação ao que foi disponibilizado no ano passado. São seis lugares reservados para food trucks, 23 para barracas menores, de algodão doce e pipoca, por exemplo, e 14 para venda de suvenires e brinquedos.







O credenciamento vai até 20 de setembro, sempre das 8h às 17h. “A pessoa vai precisar trazer o RG, CPF, comprovante residência. Quem não mora na cidade de Londrina ou nos distritos não pode participar. É uma pessoa por unidade de domicílio. Se vier o marido e a esposa é um cadastro apenas. Eles podem trabalhar juntos, mas não serão criados dois cadastros”, explicou Álvaro Nascimento, diretor de Operações da companhia.

Aqueles que vão comercializar alimentos precisam apresentar a cópia de licença sanitária. “As barracas deverão ter tonalidade branca ou vermelha ou branca e vermelha. É uma forma de homenagear os 90 anos do município”, frisou. Será proibida a venda de bebida alcóolica.





Caso mais de 43 trabalhadores se credenciem será feito um sorteio. “Não é por ondem de chegada. Todos serão atendidos, independentemente da posição que chegar aqui”, orientou. No dia 30 será realizado um sorteio para definir os locais de instalação dos comerciantes, o que poderá ser acompanhado pelos interessados. “Depois terá um tempo para pagar taxa para utilização do espaço. São R$ 1.532 para os food trucks e R$ 897 para as demais barracas”, detalhou. O período de permanência vai de 15 de novembro até cinco de janeiro.

Neste ano foi feita uma nova redistribuição dos tipos de comércio. As barracas de lembranças ficarão posicionadas nos pedriscos à margem do lago no lado da rua Bento Munhoz da Rocha Neto, perto dos pedalinhos. Os outros poderão atuar na rua Joaquim de Matos Barreto, utilizando as vagas de estacionamento e o espaço com pedras. Quem ficar no estacionamento terá que liberar o lugar durante o dia.





A licitação para decoração do Igapó ainda não foi publicada pela prefeitura. No ano passado, o município gastou cerca de R$ 3,2 milhões.





SERVIÇO - Os ambulantes podem ter mais informações pelo número 43 3379-7900 ou pelo site cmtu.londrina.pr.gov.br/