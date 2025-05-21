Em Londrina, evento do varejo debate tendências de consumo e novas ferramentas

O comércio contribui com mais de 80% do PIB (Produto Interno Bruto) de Londrina e região e mais de 70% da mão de obra formal contratada atuam no setor. Com uma economia tão dependente do varejo, investir em gestão e inovação não significa apenas estar alinhado às demandas do mercado, mas é também uma questão de sobrevivência.





Para auxiliar empresários, gestores e profissionais do varejo a aprimorarem suas técnicas de venda, repensarem seus negócios e implementarem inovações que futuramente irão se converter em melhores resultados em volume de vendas, atração de clientes e lucro financeiro, a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) promoveu, nesta terça-feira (20), a 11ª edição do Mercado em Foco - Especial Varejo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento, realizado em parceria com diversas entidades relacionadas ao setor varejista, teve como tema “A relevância que o varejo merece”. A programação incluiu palestras, painel, rodada de negócios e um pitch de startups. Pelo centro de eventos do Aurora Shopping passaram especialistas em várias áreas do varejo.





O diretor de Projetos da Litz Estratégia e Marketing, Mario Nei Paccagnan, apresentou uma recente pesquisa realizada em Londrina que mapeou o comportamento de compra de consumidores residentes em todas as regiões da cidade, de todas as faixas etárias, diferentes níveis de renda e grau de escolaridade.

Publicidade





A pesquisa reforçou que muitas experiências se perdem por pequenos detalhes, como a falta de zelo do funcionário no atendimento ao cliente.





Quando se olha para o ambiente de compra, a concorrência do varejo on-line é forte e vem crescendo, principalmente pela questão do preço e da comodidade, mas o varejo físico ainda tem um espaço enorme.



