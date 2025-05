Em Londrina, exposição 'Rainhas da Guerra' evidencia força feminina

A exposição "Rainhas da Guerra", inspirada na obra homônima de Orlando Paes Filho, segue até 28 de fevereiro na Biblioteca Pública Municipal de Londrina Pedro Viriato Parigot de Souza e apresenta a nova coleção de quadros do artista Solano Aquino com 15 telas.





De acordo com os idealizadores, a temática contempla, de modo abstrato, a força e a imponência das figuras femininas do livro. Com traços marcantes e composições, mostra pretende conduzir o visitante por um universo visual de coragem, determinação e poder.

Orlando Paes Filho é autor "Angus – O Primeiro Guerreiro", e dedica-se a criar ficções históricas que atraem leitores do gênero. Solano Aquino, também escritor, historiador e artista plástico atua como editor literário e ilustrador de obras de Paes Filho. A exposição em Londrina pode ser considerada uma prévia do romance "Rainhas da Guerra", Editora Bokoon a ser lançado no dia 22 de março no mesmo local.





Segundo os autores, a narrativa une ficção, os desafios da guerra e uma história de amor protagonizada por uma mulher considerada forte, corajosa e inesquecível.

No enredo, duas irmãs gêmeas no século IX se veem diante de um inimigo formidável: o exército viking. Mas a obra vai além das batalhas e revela os dilemas enfrentados pelas mulheres daquela época com um paralelo com as questões que as mulheres ainda enfrentam no presente.





De forma envolvente e lúdica, o autor explora a luta feminina por voz e espaço, mostrando como as histórias de mulheres de séculos passados ainda ressoam nas lutas contemporâneas.

SERVIÇO





Exposição Rainhas da Guerra

Onde: Biblioteca Pública Municipal de Londrina Pedro Viriato Parigot de Souza (Av. Rio de Janeiro, 413)





Quando: até 28 de fevereiro - de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas.





Entrada gratuita - Valor do livro R$ 129 no site www.rainhasdaguerra.com.br





