Em Londrina, professores da rede municipal lançam livro sobre educação patrimonial nesta quinta

O lançamento do livro digital “Patrimônio cultural e identidades: oficina criativa em educação patrimonial”, será lançado nesta quinta-feira (19), originado a partir de atividades formativas ofertadas aos professores da rede municipal de educação. A cerimônia de lançamento ocorrerá a partir das 18h30, no auditório da SME (Secretaria Municipal de Educação), que fica na Rua Humaitá, 900, e é aberta ao público.





No livro, constam planos de aulas e experiências pedagógicas no estudo da cidade, envolvendo turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Após o lançamento, o material será distribuído gratuitamente pela internet.

Proposto pelo professor Leandro Magalhães, da UniFil (Universidade Filadélfia), o e-book resulta de um curso formativo, realizado ao longo de 2024, ofertado aos professores da rede municipal de educação, em parceria com o projeto Conhecer Londrina da SME. Com este projeto, a educação patrimonial é abordada em sala de aula, com os alunos estudando a cidade ao longo das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Este conteúdo é obrigatório na rede de ensino municipal, com o projeto sendo um carro-chefe na educação de Londrina.





“Neste projeto, primeiro a criança aprende sobre seu entorno, seus espaços de convívio, seu bairro, a comunidade onde a escola está inserida e, a partir disso, as discussões se expandem para se pensar a cidade, o estado e até mesmo o país. E com essa parceria, queremos aprofundar ainda mais as discussões relacionadas a esse olhar para o patrimônio”, contou a professora da SME e colaboradora na parceria, Eliane Candoti.

Promovido no espaço físico cedido pela UniFil, o curso formativo não realizava apenas discussões teóricas sobre os temas, mas os aplicavam à realidade das salas de aula, com alunos dos anos iniciais e da EJA (Educação de Jovens e Adultos). As atividades contaram com 43 professores matriculados, que receberão um certificado de curso de especialização, contemplando 1.219 estudantes em 19 escolas municipais de Londrina. Além de Leandro e Eliane, também foram responsáveis por ministrar as aulas do curso os professores Ketlin Correa de Góes e Caio Cesaro.





“Vários professores relataram que conseguiram levar essas discussões também para alunos de Ensino Fundamental II e Médio, então é uma formação que foi além do que prevíamos. Até porque ela se engajou à proposta da economia criativa, onde saímos a campo e fomos observar as iniciativas que aproveitam esses patrimônios da cidade como forma de economia”, apontou Candoti.

O livro também traz reflexões sobre o que significa patrimônio cultural, bens culturais materiais e imateriais, além de outros elementos que contemplem as memórias culturais e o pertencimento, e que levam ao zelo com tais patrimônios. “Quando a gente fala em educação patrimonial, estamos falando sobre educar para o bom entendimento em relação ao patrimônio cultural e compreensão de suas políticas públicas, além da percepção de cada realidade, cada história e a identificação com os elementos considerados bens culturais, sejam oficiais ou não”, destacou Magalhães.





O curso formativo, assim como o e-book, receberam patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), com apoio da UniFil e EduCriativa.





