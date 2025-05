Em Londrina, projeto social do São Jorge está com inscrições abertas para Oficinas de artesanato

Estão abertas as inscrições para as oficinas de artesanato do projeto “O Descarte Vira Arte” que são voltadas a jovens e adultos, com foco na técnica “String Art”, modalidade que une arte, pregos e linhas. As oficinas tiveram início em março e seguem até dezembro, sendo realizadas todas as segundas-feiras em dois horários: das 14h às 16h e das 16h às 18h, na sede do projeto social “Amigas do São Jorge”, localizada na Rua Amélia Baptista Rabello, 93, Jardim São Jorge.





Em dois meses de práticas, 20 oficinas já foram realizadas. O proponente e facilitador do projeto, Guilherme Santana, destacou os resultados obtidos até agora. “Em apenas dois meses de atividades práticas, a grande maioria dos participantes já é capaz de entregar trabalhos elaborados, respeitando as etapas do processo de criação e os fundamentos técnicos da String Art, desde o planejamento visual até a execução final das obras”, explicou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





INSCRIÇÕES





A oficina é gratuita e possui vagas limitadas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (43) 98803-2104 ou (43) 99685-3023 para verificar a disponibilidade de vagas e realizar suas inscrições.

Publicidade





O DESCARTE VIRA ARTE





A iniciativa social atende jovens e adultos moradores do Jardim São Jorge, por meio de atividades realizadas na sede do projeto social Amigas do São Jorge. Além disso, o projeto também leva oficinas a pessoas em situação de acolhimento institucional, atendidas pelas instituições Casa Verde e MMA (Ministério de Missões e Adoração).

Publicidade





As oficinas utilizam resíduos sólidos encontrados em vias públicas, como pedaços de MDF, MDP e madeiras descartadas, possibilitando a produção de arte com baixo custo financeiro. “Após cinco anos de estudo, identificamos nos materiais descartados uma fonte de matéria-prima sustentável, econômica e de fácil acesso. Esses materiais possibilitam a criação de quadros e objetos decorativos com baixo custo de produção, agregando valor artístico e ambiental às obras”, explicou Santana.





O projeto conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) da Secretaria Municipal de Cultura.