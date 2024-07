Em Londrina, revitalização de trecho do Calçadão deve sair do papel em 2025

O trecho do Calçadão entre a avenida Rio de Janeiro e a rua Minas Gerais pode ganhar uma nova - ou velha - cara a partir de 2025. Isso porque o projeto de revitalização do chamado trecho 5, onde fica o Cine Teatro Ouro Verde, está tramitando na Secretaria da Cultura do Paraná e a expectativa é de que ele seja aprovado até agosto. A revitalização prevê a modernização do local, levando em conta os aspectos históricos e culturais do projeto original, que é do final da década de 1970.







Presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), Gilmar Domingues explica que o projeto foi encaminhado à pasta no começo do ano e devolvido para que alguns pontos fossem corrigidos ou complementados para garantir a viabilidade da obra. Ele aponta que a expectativa é de que na próxima semana o projeto seja enviado novamente e que a aprovação venha até agosto.

Após o parecer positivo, o projeto vai ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras para dar andamento na parte orçamentária e licitatória. Até 2025, a intenção é que a obra comece a ganhar forma. “É uma obra extremamente relevante e que vai garantir a retomada de algumas condições que existiam no Calçadão nas décadas de 60 e 70”, aponta.





Diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural do município, Solange Batigliana explica que o projeto original do Calçadão, do final da década de 1970, é do arquiteto e urbanista Jaime Lerner. O conceito utilizado no projeto chamado de “Novo Centro” era de restringir o fluxo de veículos e destinar o local apenas aos pedestres.

Os trechos 1 a 4 passaram por reformas entre os anos de 2010 e 2012, no mandato do ex-prefeito Barbosa Neto (PDT). Na época, foi feita a substituição da pedra portuguesa pelo paver, enquanto o trecho 5 permaneceu sem modificações por conter duas construções tombadas pelo Cepha (Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Paraná), sendo eles o Cine Teatro Ouro Verde e a Praça Willie Davids.





Na época da reforma dos primeiros quatro trechos, a diretora aponta que uma polêmica envolvia a substituição da pedra portuguesa pelo paver por conta dos buracos. “O projeto iria avançar também para o trecho 5, mas só não avançou por ele ser área envoltória do Ouro Verde”, detalha.

No projeto atual, o objetivo é fazer a requalificação e manutenção dos elementos originais, como as pedras portuguesas e as luminárias de araucárias, explica Domingues. Além disso, o projeto também inclui revisões no que diz respeito à drenagem urbana, redes elétricas e de telefonia subterrâneas e do mobiliário urbano original, como floreiras e bancos.





“Em um primeiro momento, nós faremos um resgate da história, atribuindo àquele espaço condições muito parecidas com o que está estabelecido no projeto original”, explica, complementando que a história também vai ser resgatada através de totens, em que as pessoas vão poder escanear um QR Code que vai trazer informações e imagens do século passado.

“Nós temos certeza de que vai ser um avanço na cultura londrinense. As pessoas vão retornar ao passado estando num ambiente contemporâneo”, afirma.