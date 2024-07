Substituição de cerca de 2.200 hidrômetros por mês em Londrina, Cambé e Tamarana pode deixar conta de água mais cara

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) afirmou, nesta segunda-feira (15), que hidrômetros antigos estão medindo menor consumo de água e a substituição por novos deve aumentar as faturas dos consumidores. Conforme a empresa, os novos hidrômetros medem com maior precisão. Como consequência, a ação deve resultar em contas mais caras.





As trocas são de 2.200 equipamentos, em média, por mês, o que representa pouco mais de 1% dos equipamentos presentes nos municípios de Londrina, Cambé e Tamarana. São mais de 215 mil hidrômetros nessas cidades.

A reportagem apurava a reclamação de moradores do Jardim do Sol e do Jardim Shangri-Lá quando a companhia, por meio da assessoria de imprensa, confirmou a alteração. A empresa ressaltou que a mudança acontecerá de acordo com a substituição do hidrômetro.





O novo hidrômetro - que já está presente em algumas residências - tem uma sensibilidade de leitura que identifica vazamentos, como, por exemplo, na válvula de descarga. Já o hidrômetro atual submede o consumo real da residência. A substituição dos relógios será feita de maneira gradativa, a depender da validade do medidor.

A Sanepar ainda esclareceu, em nota, que "todos os hidrômetros utilizados são certificados pelo Inmetro [Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial]. A troca é feita por recomendação do próprio instituto em razão do desgaste das peças dos medidores, o que compromete a medição correta do volume de água consumido no imóvel".





Não há informações catalogadas acerca dos bairros ou municípios que já estão avançados na troca do relógio antigo. Mas, segundo a empresa, casas que tiveram o hidrômetro alterado nas últimas semanas já fazem parte do grupo com medição atualizada.

Questionada sobre o aviso prévio aos moradores do provável aumento da tarifa, a assessoria da Sanepar expôs que "a troca não acontece com aviso prévio e nem é necessária a autorização do cliente. Ao aderir ao serviço, ele assume a responsabilidade de guardar o patrimônio e garantir o acesso livre" para a empresa.