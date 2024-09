Em Paris, atleta londrinense busca único título que falta em sua carreira

Dono de conquistas nacionais, intercontinentais e mundiais, o londrinense Igor Tofalini busca em Paris o único título que ainda falta na sua trajetória vitoriosa: uma medalha paralímpica.





Atleta da equipe de paracanoagem do Iate Clube, Tofalini é o único atleta de Londrina competindo nos Jogos Paralímpicos de 2024.

Aos 41 anos, o paratleta é seis vezes campeão brasileiro, tem dois títulos sul-americanos e dois pan-americanos, além de quatro medalhas em campeonatos mundiais: dois ouros e duas pratas .





O londrinense vai para a sua segunda Paralímpiadas - foi semifinalista no caiaque em 2016, no Rio de Janeiro. Não conseguiu a classificação para os Jogos de Tóquio.

Agora, competindo na canoa na categoria 200m VL2, para paratletas que não têm movimentos nas pernas, Tofalini chega como um dos favoritos à medalha.





O paracanoísta fez um grande ciclo paralímpico que o credencia a buscar a medalha inédita. O londrinense foi campeão mundial em 2022, no Canadá, e vice na edição do ano passado, na Alemanha.

"Se eu conseguir, essa medalha vai ser uma realização pessoal, de sonhar, trabalhar e conquistar algo que não tem preço. É poder olhar para trás e ver que superei todas as dificuldades”, frisou o paracanoísta.





Igor Tofalini ressaltou a boa preparação que foi feita junto com a seleção brasileira para a disputa em Paris . A equipe do Brasil fez um período de aclimatação na cidade de Troyes, localizada a 160 quilômetros da capital francesa. O londrinense seguiu para a Vila Olímpica no último dia 28 e compete nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: