Religiões se unem na Concha Acústica de Londrina em prol da paz e da tolerância

A 7ª edição do evento Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa acontece neste sábado (22), das 8h às 10h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O encontro reunirá 17 representantes de diferentes religiões, na Concha Acústica de Londrina, em celebração ao Dia Mundial da Religião (21 de janeiro). A ação é promovida pelo Compaz (Conselho Municipal de Cultura de Paz), em parceria com o GDI (Grupo de Diálogo Inter-Religioso de Londrina).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A celebração é realizada, em Londrina, desde 2015. Além de comemorar o Dia Mundial da Religião, ela também chama a atenção para o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, instituído no Brasil pela Lei Federal nº 11.635, após o atentado a um terreiro de Candomblé em Salvador (BA), que culminou com a morte da Iyalorixá Gildásia dos Santos.





Os representantes religiosos terão espaço para falar de três a cinco minutos sobre paz, tolerância e liberdade religiosa. Eles também trarão membros convidados de suas respectivas comunidades para assistir ao evento. Algumas das religiões que participarão são: Catolicismo, Islamismo, Budismo, Candomblé, Umbanda, Bahá’ís, entre outras.





O secretário do Compaz, Luis Cláudio Galhardi comentou sobre o evento e sua importância. “Até hoje acontecem crimes causados por preconceito ou desconhecimento da crença alheia. Algumas religiões em específico, especialmente as de matrizes africanas, costumam ser vistas com maus olhos, até mesmo entre outras comunidades religiosas. É por esse motivo e outros que a reunião se torna tão crucial para a luta contra a intolerância religiosa no Brasil”, afirmou.

Continua depois da publicidade





Se ocorrer chuva no município, o encontro será transferido para o dia 29 de janeiro, no mesmo local e horário.