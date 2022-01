UEL começa semestre no dia 24, preferencialmente com aulas remotas

A câmara de Graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrin) se reuniu na tarde de quinta-feira (20) e indicou o retorno das atividades acadêmicas, de preferência, em formato remoto emergencial pelas próximas três semanas, a partir desta segunda-feira (24). Os membros da câmara aprovaram ainda a aplicação de atividades presenciais considerando as especificidades dos cursos previstas nos planos especiais de matriz curricular. Portanto, não há alteração do calendário acadêmico, ou seja, o segundo semestre letivo de 2021 vai ocorrer a partir da próxima segunda-feira (24).

No mesmo dia, o subgrupo responsável pela Vigilância Sanitária e de acompanhamento da Covid-19 da UEL indicou que a volta dos estudantes é segura considerando o uso obrigatório de máscaras, reforço da higiene e, com uma comunidade de quase 99% com o esquema vacinal completo, a orientação foi para que essa volta presencial possa ser feita de modo escalonado. Baseada nessas informações, a Câmara de Graduação considerou prudente o ajuste dos planos, o que permitirá uma melhor avaliação das condições sanitárias diante do aumento do número de notificações registrado na cidade e no Paraná nos últimos dias.

“Nosso calendário acadêmico está mantido e estamos atuando com cautela neste retorno, para que todas as recomendações sanitárias sejam cumpridas e que mantenhamos um nível alto de segurança”, afirma o reitor em exercício, Décio Sabbatini Barbosa. Todos os procedimentos necessários para o retorno presencial foram tomados, as salas de aula e demais espaços foram higienizados. O uso de máscara será obrigatório em todos os locais da Universidade. Haverá álcool 70% para reforço da higiene de mãos em todos os Centros e demais unidades. Uma campanha de esclarecimento sobre o retorno seguro será desencadeada internamente a partir da retomada das aulas.