Empresa de Londrina, Sercomtel vende licenças de 5G na região Norte do país e em SP

A Sercomtel vai se desfazer de licenças de exploração da internet 5G, na faixa dos 3,5 Ghz na região Norte do País e no Estado de São Paulo. A informação apurada pela coluna Broadcast do Estadão, foi confirmada pela empresa com sede em Londrina e pela compradora, a Amazônia 5G, que agrega dezenas de provedores de internet. A transação depende ainda do aval da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).





Em leilão promovido pela Agência em 2021, a Sercomtel arrematou o bloco de licenças por R$ 82 milhões. O lance representou um ágio de 719% sobre o valor mínimo do edital. Agora, o Fundo Bordeaux, que também é dono da Ligga (antiga Copel Telecom), de banda larga fixa; e da Horizons, de conectividade e TI para empresas; resolveu concentrar suas operações no Paraná.





A Coluna Broadcast ressalta que se concluída, esta será a primeira vez que uma licença de exploração de internet móvel será vendida no mercado secundário. Atualmente, quando uma empresa quer se desfazer de uma concessão, ela tem que devolver a licença para a Anatel, mediante pagamento de multa.

VENDA DA SERCOMTEL





Ainda de acordo com o Estadão, fontes estariam comentando nos bastidores que o Fundo Bordeaux também busca um comprador para a própria Sercomtel. A Sercomtel nega as informações, dizendo que não há processo de venda, desmembramento ou alteração de estrutura societária.



A FOLHA entrou em contato com a Sercomtel para comentar a venda e aguarda retorno para atualização da reportagem.