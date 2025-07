Empresa não descarta falta de oxigênio como causa de morte de carpas

A morte de 53 carpas ornamentais do PAI (Pronto Atendimento Infantil), na área central de Londrina, ainda está repercutindo na cidade. Os animais foram encontrados sem vida na manhã de quarta-feira (30), em meio ao processo de limpeza do lago por uma empresa contratada pela Prefeitura de Londrina. As cerca de 70 carpas sobreviventes devem ser devolvidas ao lago nesta sexta-feira (1°).





Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ainda na noite de quarta, o prefeito Tiago Amaral (PSD) defendeu uma apuração rigorosa e classificou como “estranho” o caso, logo no início do trabalho de manutenção do espaço e tratamento da água. Durante o processo de limpeza, os animais estavam em dois tanques provisórios, com a devida oxigenação.

“Consultei profissionais que me disseram que não faz sentido. Carpas são animais resistentes. Ou temos um caso de algum tipo de imperícia que eventualmente tenha sido cometido ou temos um caso criminoso. E, de verdade, espero que não seja um caso criminoso, porque seria uma maldade sem tamanho”, disse o prefeito. A assessoria de imprensa da Prefeitura afirmou que será registrado um boletim de ocorrência.





A equipe responsável pela manutenção do lago e servidores da Secretaria de Saúde estiveram nesta quinta-feira (31) no local. O representante da terceirizada, Fernando Vagner Oliveira, afirmou que a empresa vinha trabalhando há 13 dias no local e que em nenhum momento houve falta de oxigênio para os peixes.

“Ainda não sabemos o que pode ter acontecido. Estamos com três hipóteses sobre o que pode ter ocorrido. Para isso, precisamos de técnicos que façam todos os exames necessários para descobrir o que aconteceu”, diz Oliveira.





A primeira hipótese é que a bomba de oxigênio tenha sido desligada em algum momento, apesar de garantir que isso não aconteceu enquanto as equipes da empresa estavam no local. Na manhã de quarta-feira, os peixes estavam vivos. "Nós não podemos apontar o dedo ainda ou apontar algum responsável. O fato é que as bombas funcionaram durante 13 dias, 24 horas", garante.

Ele diz que foi a equipe do PAI que comunicou a morte dos peixes, o que leva à segunda hipótese: tudo pode ter sido resultado de uma confusão. Oliveira afirma que, devido às baixas temperaturas, as carpas tendem a reduzir seus movimentos — em Londrina, a mínima na quarta chegou a 5,9 °C. “Muitas pessoas leigas podem chegar nesses peixes, achar que estavam mortos e retirá-los da água. Quando eu cheguei, havia 53 peixes mortos [no chão], mas não fomos nós que os retiramos da água.”

Por fim, a terceira hipótese é que a morte tenha sido um ato intencional, como aventou o prefeito em suas redes sociais. “Não podemos apontar ninguém. Está sob investigação.”

Os peixes mortos foram congelados e, assim como a água, serão enviados para análise em um laboratório especializado.

Histórico





O espaço abriga as carpas desde 2020, quando o lago foi adaptado para receber os peixes ornamentais, durante a revitalização do PAI. Segundo a Secretaria de Saúde, no período sem empresa contratada, a limpeza era realizada de forma paliativa por servidores da própria pasta. “Contudo, problemas técnicos crônicos, como filtros danificados e bombas inoperantes, impediam uma limpeza eficaz, somados ao fato de o lago ter sido projetado inicialmente como espelho d'água”, sustenta a secretaria.





Em dezembro de 2023, a diretoria responsável pela gestão do PAI iniciou um processo para contratar uma empresa terceirizada para cuidar do local, mas o procedimento não avançou e só foi retomado em 2025, com a assinatura do contrato, no valor de R$ 93 mil por 12 meses, no último dia 16 de julho.

A Secretaria de Saúde também garantiu a implementação de um “plano contínuo de manutenção preventiva e corretiva” para assegurar a saúde do ecossistema aquático e o bem-estar dos animais.





