Empresa que ficou em 2º lugar na licitação é selecionada para construção do viaduto da PUC

O DER-PR (Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná) anunciou, na manhã desta terça-feira (4), que a empresa Contersolo Construtora de Obras, com sede em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná, é a nova responsável pelas obras de construção do viaduto da PUC (Pontifícia Universidade Católica), que estará localizado no cruzamento da BR-369 com a avenida Jockei Club.





A Contersolo Construtora de Obras ficou em segundo lugar na licitação e foi convocada pelo edital após o Governo do Paraná romper o contrato com o consórcio vencedor, que reunia as empreiteiras Gaissler Moreira Engenharia Civil Eirelli, Legnet Engenharia Ltda e Vitis Engenharia Ltda.

Publicidade

Publicidade





Em junho deste ano, por meio de um comunicado feito pela assessoria do DER-PR, o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Sandro Alex de Oliveira, afirmou que a decisão foi tomada em decorrência do "descumprimento contratual e da falta de compromisso com o cronograma". Oliveira afirmou, ainda, que o Governo tem sido rigoroso com os prazos.