Dois meses após ordem de serviço, obra do viaduto da PUC ainda não começou

O canteiro de obras está montando à margem da BR-369, mas não há operários no local. Pouco mais de dois meses desde que o governador Ratinho Junior esteve em Londrina para anunciar o início da construção do viaduto da PUC, na zona oeste, as intervenções seguem sem movimentação. Na época, foi realizado um evento com várias autoridades no local onde será edificada a estrutura para marcar a assinatura da ordem de serviço.





Segundo o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), o Consórcio Interseção BR-369, que venceu a licitação em 2022 para confeccionar o projeto básico e executivo e realizar a obra, foi notificado para prestar esclarecimento sobre a inoperância em relação à construção e também um planejamento atualizado dos trabalhos.





“A medida se fez necessária após atrasos na entrega dos produtos do projeto e o fato de não terem tomado as medidas necessárias para iniciar os serviços da obra, ainda que autorizados”, afirmou o departamento, por meio de nota.

Publicidade





O consórcio - que reúne as empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Eirelli, Legnet Engenharia Ltda e Vitis Engenharia Ltda – apresentou na semana retrasada documentos justificando as dificuldades para a obra, o que está sendo analisado pelos técnicos do DER-PR.





Leia mais na Folha de Londrina: Obra terá rotatória e novas faixas