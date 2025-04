Empresas adotam praças e canteiros públicos em troca de publicidade em Londrina

Sabia que você ou a sua empresa pode adotar uma praça, um canteiro, um jardim e até mesmo uma rotatória em Londrina? Trata-se do programa “Boa Praça”, que existe há mais de dez anos e é administrado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A iniciativa permite que empresas e cidadãos assumam a manutenção das áreas públicas adotadas, como roçagem, limpeza e até implantação de projetos paisagísticos, e, em contrapartida, instalem placas de publicidade institucional ou totens especiais nos locais adotados. Não há quaisquer outros custos, taxas ou impostos a serem pagos, e a empresa só assume os custos da confecção das placas e a sua instalação nos canteiros ou praças.





Publicidade

Atualmente existem 59 locais com adoção de espaços. Desse total, 58 deles são adotados por 38 empresas (e apenas uma área é adotada por uma pessoa particular). De acordo com a Coordenação de Praças Públicas da companhia, uma mesma pessoa física ou jurídica pode adotar vários espaços e em lugares diferentes.





Basicamente, os locais ideais para a aquisição de espaços são os canteiros centrais de avenidas. Os canteiros da Higienópolis e a avenida Madre Leônia Milito, por exemplo, já estão praticamente preenchidos, e partes das avenidas Ayrton Senna e Juscelino Kubitscheck também, embora ainda haja espaços para esta destinação. São várias as avenidas com canteiros na cidade que podem ser adotadas.

Publicidade





Critérios





O Decreto Municipal nº 817/2017 e o Edital de Credenciamento 288/2017 estabelecem as normas para a adoção. “O espírito da lei, além de melhorar os aspectos ambientais e a paisagem urbana, é envolver o londrinense no cuidado da nossa cidade, de forma a fomentar o sentimento de pertencimento e a participação cidadã”, explicou o presidente da companhia, Fabrício Bianchi.

Publicidade





O edital de credenciamento no programa é aberto de forma permanente e, para participar, os candidatos devem protocolar a solicitação na CMTU, apresentando cópia de toda a documentação necessária e também a Carta Proposta preenchida. O conjunto de documentos deve ser protocolado na sede da companhia, na rua Professor João Cândido, 1.213, Centro. A inscrição deve conter cópia do RG, CPF, comprovante de residência e a proposta de ação para o lugar escolhido.





Para pessoas jurídicas, por sua vez, é preciso entregar ainda cópia do ato constitutivo ou contrato social da empresa, cópia da inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e cópia dos documentos pessoais do responsável legal.

Publicidade





Aos interessados





O modelo da carta de intenções pode ser baixado no site da CMTU, no endereço https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/projeto-boa-praca.html.

Para mais informações o interessado pode ligar no (43) 3379-7961, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h