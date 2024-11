Empresas arrematam 39 dos 52 lotes da Cidade Industrial em Londrina

A Cidade Industrial de Londrina já em leiloou 39 dos 52 terrenos disponivéis em leilão nos dias 8, 11,12 e 13 de novembro. Os 13 restantes serão ofertados numa segunda rodada a ser agendada para as próximas semanas. Ao todo vendas já realizadas totalizam R$ 26,345 milhões, o que representa um ágio de 8% em relação aos valores iniciais do leilão.





O dinheiro obtido no leilão irá para o FMIDEI (Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial), criado pela lei 13.701. A proposta é reinvestir os valores na aquisição de novas áreas a serem destinadas à atração de mais empresas. “O fundo foi criado com a finalidade de financiar ações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município”, conta o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Fábio Cavazotti.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





SEGUNDA ETAPA

Publicidade





Na próxima segunda-feira, será realizada uma reunião entre representantes da Codel e os quatro leiloeiros credenciados para o processo licitatório. O objetivo é organizar a segunda etapa do processo, da qual um leque mais amplo de indústrias poderão participar.





O edital do leilão previa que, na primeira fase, fossem priorizadas as indústrias com códigos da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) relacionados aos setores eleitos como prioritários para a industrialização da cidade. São eles: TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), Agronegócio, Saúde, Eletrometalmecânico e Químico e Materiais.

Publicidade





Da segunda etapa, poderão participar todas as indústrias cujas atividades sejam compatíveis com o zoneamento da área onde está sendo construída a Cidade Industrial de Londrina, na região Noroeste, próxima à divisa com Cambé. Trata-se da Bacia do Ribeirão Jacutinga, que abastece a cidade de Ibiporã.





Nos próximos dias, o Município vai convocar as empresas que arremataram os terrenos para assinarem contratos de compra e venda e fazerem o pagamento dos lotes, que pode ser à vista com desconto de 10% ou, a prazo, com 15% de entrada e parcelamento em até 36 vezes.

Publicidade





A Cidade Industrial está com mais de 70% das obras concluídas e deve ser inaugurada em dezembro. As empresas vencedoras do leilão terão 12 meses para começar a construir e 24 meses para dar início às atividades.





A estimativa é que o empreendimento gere mais de 2 mil empregos diretos e outros 4 mil indiretos.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.