Permissão de bares na Rua Paranaguá domina discussão sobre zoneamento em Londrina

A polêmica envolvendo o funcionamento de bares em Londrina foi uma das pautas da audiência pública realizada na segunda-feira (11) pela CML (Câmara Municipal de Londrina) sobre a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (PL n° 143/2023), uma das legislações complementares ao Plano Diretor. O mérito da proposta, elaborada pelo Executivo, foi analisado com a comunidade no encontro coordenado pelas comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio da CML.

Apesar de ter mais destaque no Código de Posturas (PL 235/2023), que determina a proibição de bares na rua Paranaguá, esse tema também é influenciado pelo zoneamento, que traz restrições para bares com entretenimento em vários pontos da cidade. Ou seja, nesses locais os estabelecimentos só poderão funcionar se não promoverem música, apresentações ou utilização de equipamentos de áudio ou áudio e vídeo.

O presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), Gilmar Domingues Pereira, explica que a partir do novo zoneamento, permitindo o funcionamento dos bares, será necessário gerenciar o que é entretenimento ou não nas legislações complementares. Leia mais: Imbróglio PGR vai ao Supremo para julgar constitucionalidade das bets Alckmin diz que redução da escala 6x1 é uma tendência mundial Agenda Latina Única G20: entenda a atuação de Brasil, Argentina e México no grupo Entenda Congresso intensifica investida contra bets com nova CPI e 55 projetos de lei restritivos

"Eu não me preocupo muito com essa questão do entretenimento [agora], até porque o Código de Posturas vai ter toda a tranquilidade possível de ser amplamente discutido, inclusive recebendo emendas dos vereadores e sugestões da comunidade. A grande discussão aqui é: poderemos ter bar funcionando em Londrina? Essa é a grande questão", avalia.



Emendas, aliás, que não deverão ser enviadas pelo Executivo, adianta o presidente do Ippul. Caberá aos vereadores analisar as demandas da comunidade e propor mudanças aos textos.

"Quando autorizamos, através da lei de Uso e Ocupação do Solo, a instalação de bares e restaurantes sem entretenimento, a gente pode colocar esses estabelecimentos em praticamente todas as regiões da cidade. Quando o empreendedor solicita a instalação de um bar ou um restaurante com entretenimento, aí já fica mais restritivo. Definimos agora no zoneamento, mas as regras do que é o entretenimento e o que é incômodo para a população vão ser estabelecidas no Código de Posturas", afirma o líder do governo na CML, o vereador Eduardo Tominaga (PP).



Falta fiscalização



Representantes do Grupo de Moradores da Rua Paranaguá e do Zerão, Jaime Adilson Marques de Carvalho levou para a audiência pública um abaixo-assinado com quase duas mil assinaturas. O objetivo foi evidenciar a insatisfação dos moradores com o barulho.

“Eu quero mostrar para o pessoal que os moradores do entorno não querem entretenimento na rua Paranaguá. Pela legislação atual, não é permitido e continua, porque não tem fiscalização. A nossa reivindicação é que a lei continue como está e que tenha fiscalização”, diz Carvalho, que ressalta que, mesmo com a visibilidade do problema nas discussões do Plano Diretor, não houve melhora na fiscalização.

“Na verdade, piorou, porque associado ao barulho e à confusão na Paranaguá, temos barulho de carro e de frequentadores, pessoas urinando, lixo, e uma série de problemas que vêm junto com esse problema inicial, que é a permissão do entretenimento”, acrescenta.

O representante reforça que os moradores não são contra bares e restaurantes, mas ressalta que a lei precisa ser cumprida. “Não está sendo cumprida porque não tem fiscalização.”

