“Encontro de Estreia” será neste domingo na Vila Cultural Casa da Vila em Londrina

Neste domingo (17), a Vila Cultural Casa da Vila recebe a partir das 19h, a apresentação “Encontro de Estreia”, que celebra a iniciação de Camila Cardoso como cantora intérprete. Durante a performance, a artista estará acompanhada de Alessandro Franco, multi-instrumentista de longa estrada no cenário musical londrinense. O trompetista Thiago Mutulu fará também participação especial no concerto.





O show de voz e violão tem como proposta uma atmosfera mais intimista, e trará em seu repertório grandes nomes da música brasileira como Taiguara e Elza Soares. Também incluirá canções de renomados artistas de outros países latino-americanos como Luís Alberto Spinetta e Natália Lafoucarde.

Os ingressos poderão ser adquiridos no local, pelo valor de R$ 12. A Vila Cultural Casa da Vila fica na Rua Uruguai, 1.656, Vila Brasil. O espaço conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





A cantora Camila Cardoso disse que está animada para fazer sua estreia. “A Casa da Vila é um espaço muito acolhedor, que já tem um público cativo. Eu tenho uma relação com a música desde a adolescência, já fiz algumas apresentações como convidada e também participei de eventos, mas agora estou retornando e estou bastante empolgada com essa oportunidade”, afirmou.





Conforme o produtor cultural da Vila Cultural Casa da Vila, Gustavo Galvão Costa, o espaço procura divulgar e dar projeção aos músicos londrinenses. “Nosso principal objetivo é fortalecer a parte cultural da cidade. Um dos nossos eventos mais conhecidos é o forró do aluguel, que anteriormente era realizado bimestralmente, mas agora está sendo promovido praticamente todo mês”, sublinhou.