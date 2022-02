Entrega da sede do Samu de Londrina deve ser em abril

A entrega da nova sede do Samu de Londrina ficou para o início do segundo trimestre. O prazo, após dois aditivos, venceu em 21 de janeiro, no entanto, a prefeitura concedeu um tempo maior à construtora. Inicialmente a empresa estava pleiteando mais cinco meses, porém, o município acordou mais 90 dias, alterando a data máxima para finalização para 21 de abril.



Medição realizada no mês passado apontou 54% de execução, entretanto, a secretaria municipal de Obras e Pavimentação garante que o percentual é bem maior. “Fisicamente tem mais trabalho executado. A obra está no estágio de acabamento, principalmente por dentro, parte do fundo”, elencou João Verçosa, responsável pela pasta.

Em e-mail encaminhado pela gerência de Acompanhamento de Edificações Públicas a representantes da empreiteira nessa semana, e que a FOLHA teve acesso, o servidor cobra “esforços da contratada no sentido de providenciar a normalização do ritmo dos serviços”. O engenheiro civil do município diz que fez duas vistorias no canteiro de obras nos dias 2 e 4 deste mês, percebendo a presença de dez e apenas seis pessoas trabalhando, respetivamente.





A edificação da estrutura do Samu ao lado do Terminal Rodoviário, às margens da avenida Dez de Dezembro, também se tornou uma queda de braço entre a construtora e a prefeitura. Desde o ano passado a empresa está solicitando ao poder público o reequilíbrio de itens do contrato, que tem valor total de R$ 4,5 milhões, entre recursos do Governo do Estado e do município.





Em notificação endereçada à prefeitura recentemente, a MTX Construções reclama da falta de atualização dos valores e também da avaliação da secretaria de Obras quanto aos pedidos. “No dia 21/01/2022 foi disponibilizado o relatório parcial do reequilíbrio em que resultou um valor de R$ 21.368,92, que é irrisório diante da atual realidade de mercado”, argumentou.

