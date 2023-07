Entrega de duplicação da Juvenal Pietraroia em Londrina é prorrogada

O prazo para entrega da duplicação da avenida Juvenal Pietraroia, na região oeste de Londrina, só vence em 15 de agosto, mas já foi prorrogado, seguindo o que se tornou padrão na maioria das obras municipais. A prefeitura autorizou nesta semana mais 36 dias de trabalhos, postergando a finalização para 19 de setembro. O pedido partiu da empresa, que alegou problemas para a continuidade da construção das novas pistas.





Entre os argumentos apresentados – que foram aceitos pela secretaria municipal de Obras e Pavimentação – está o atraso para derrubar o antigo muro do clube do Sindicato dos Metalúrgicos para edificação de um novo, já que a rua vai passar por parte do terreno, que foi desapropriado. "Solicitaram para nós aguardar mais um tempo, pois, estavam promovendo um campeonato de futebol, no qual não poderíamos trabalhar no muro enquanto não findasse as atividades esportivas”, destacou a empreiteira.

A construtora – que é de Apucarana (Centro-Norte) - também apontou “a grande quantidade de chuvas” e as “condições climáticas instáveis e desfavorável para o bom andamento da obra”. A duplicação começou em abril, com custo de R$ 2,3 milhões. São 500 metros de novas pistas, no trecho que vai da marginal da PR-445 até a rotatória com a rua Soiti Taruma, o que deverá facilitar o acesso para bairros como o Sabará, Maracanã e João Turquino.





A rotatória, inclusive, deverá ter o tamanho alterado para conectar a Soiti Taruma com a duplicação da avenida. O contrato também prevê a execução de canteiro central, ciclovia, iluminação, troca do sistema de drenagem, calçadas e área de estacionamento.





