FEL assina acordo e piso deformado no Moringão será trocado em agosto pelo fornecedor

Diretores da FEL (Fundação de Esporte de Londrina), membros do jurídico da Prefeitura e o dono da empresa Xlam do Brasil Estruturas Ltda fizeram na manhã desta quinta-feira (20) uma visita técnica ao Ginásio de Esportes Moringão para avaliar os problemas quadra esportiva e ficou definido que parte do piso danificado deverá ser trocado até agosto. Isso porque em período de menos de dois meses algumas placas de madeira apresentaram deformidades e espaçamento de quase dois centímetros.





Na primeira visita técnica no início da semana, a empresa XLam, de Foz do Iguaçu (oeste), alegou que houve mau uso. Além disso, documento apontou que teria havido lavagem incorreta do ginásio, provocando 0excesso de umidade e abaulamento do piso de madeira.

Apesar do impasse, em nota encaminhada à imprensa, o núcleo de comunicação da prefeitura informou nesta quinta-feira que ficou acordado que a empresa fará a reposição das placas que apresentaram desconformidades, sem ônus para a prefeitura. A reposição será feita logo após a assinatura do termo entre a prefeitura e a empresa", diz a nota.





"Eles pediram um mês para se organizarem até a troca, que não vai custar nada ao Município. A reposição deve acontecer depois desse prazo solicitado e levar até uma semana", disse em entrevista à RPCTV, o presidente da FEL, Marcelo Oguido. O secretário municipal de Obras, João Verçosa e o secretário de Gestão Pública, Fabio Cavazotti também participaram da vistoria.





Neste ínterim, segundo a FEL, shows e eventos serão mantidos, mas treinamentos de equipes de diversas modalidades esportivas ficam suspensos para evitar novas avarias ao piso de madeira.





A reforma do Moringão foi entregue no dia 18 de maio com investimento de mais de R$ 7,5 milhões, sendo que só no piso, o investimento foi de cerca de R$ 1 milhão.