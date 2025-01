Equipes retomam execução da obra de duplicação da Saul Elkind, na Zona Norte de Londrina

As obras de duplicação na Avenida Saul Elkind foram retomadas nesta segunda-feira (6), com equipes atuando na execução de calçadas. Contratada pela Prefeitura de Londrina por meio de processo licitatório, a Pizzo Engenharia Ltda é a empresa executora da obra. Com um percentual de mais de 46% do total de serviços já finalizados, a estimativa é que uma nova frente de trabalho comece a atuar a partir do dia 15 de janeiro, concluindo o retorno das atividades após férias coletivas.





O projeto de duplicação da Avenida Saul Elkind contempla cerca de um quilômetro de extensão, do trecho situado entre a Rua André Buck e Avenida dos Garis​, e uma área de 14.647,39 m² de pavimentação. Os serviços previstos em contrato incluem de terraplenagem, revestimento asfáltico, implantação de meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, sistema de drenagem e outros. Parte deles já foi totalmente concluída.

