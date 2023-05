Saul Elkind continua sendo a avenida mais extensa de Londrina; confira a lista

Coração da região norte de Londrina, a avenida Saul Elkind continua sendo a mais extensa do município, de acordo com os dados coletados no site do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) e do Siglon (Sistema de Informação Geográfica de Londrina). A avenida, que cruza áreas como o Cinco Conjuntos e o bairro Vista Bela, tem cerca de 8,6 km de extensão.





Um dos maiores marcos da Saul Elkind é a feira dominical, que reúne centenas de pessoas toda semana. Ocupando parte da avenida, no trecho próximo ao 5º batalhão da PM (Polícia Militar), as barracas vendem de alimentos a produtos do dia a dia, como roupas, maquiagem e brinquedos.

