Escolas municipais da área rural de Londrina recebem palestras sobre bullying

O projeto Palestra nas Escolas, com foco no combate e na prevenção ao bullying ocorreu na manhã desta terça-feira (27) nas Escolas Municipais do Campo Trabalho e Saber, localizada no assentamento Eli Vive I, e Egídio Domingos Brunetto, no Eli Vive II. As atividades foram promovidas pela Guarda Municipal de Londrina, através do Grupamento de Patrulha Escolar.





Cerca de 60 estudantes participaram das palestras, que abordaram os diferentes tipos de bullying, como reconhecê-los e quais atitudes devem ser tomadas pelas vítimas e também pelos colegas, professores e responsáveis. A equipe também destacou as consequências legais, emocionais e sociais que as pessoas envolvidas em práticas de bullying podem enfrentar, reforçando a importância de um ambiente escolar saudável e respeitoso.

O diretor da Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber, José Carlos de Jesus Lisboa, destacou a importância da parceria entre a escola, a família e a Guarda Municipal. “Eu acredito muito nessa parceria da Guarda Municipal com as escolas, mesmo porque a gente vive hoje momentos muito delicados. Com essa mídia nas redes sociais, as crianças hoje têm acesso a tudo. A escola tem seu espaço de orientação, a família tem seu espaço de referência e o apoio da Guarda é essencial para trazer um pouquinho dessa reflexão para as crianças. Acredito muito no trabalho da Guarda voltado para essa temática, sendo que hoje o bullying está presente em todos os lugares, em todas as gerações. Ainda é um tema muito importante que precisa ser debatido, refletido, e a gente precisa fazer um trabalho pedagógico para que possamos erradicar esse mal que ainda está presente na sociedade”, destacou.





CONSCIENTIZAÇÃO

A supervisora do Grupamento Escolar, GM Kawanna, também comentou sobre o trabalho preventivo realizado nas escolas. “Nós acreditamos no poder da conscientização. Esse é um tema delicado e, infelizmente, temos diversos registros de casos em escolas. Por isso, trabalhamos com a informação, para combater e prevenir. A intenção da Guarda Escolar é ampliar a presença também na área rural, inclusive levando palestras específicas para os pais, com temas relevantes como prevenção a diferentes tipos de violência. Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso de garantir mais segurança para a população”, acrescentou.





O projeto Palestra nas Escolas integra o conjunto de ações da Guarda Municipal de Londrina voltadas à promoção de uma cultura de paz e ao fortalecimento do vínculo entre a comunidade escolar e as forças de segurança.





