Reforma da UBS de Irerê, em Londrina, terá nova licitação após abandono

A reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Distrito de Irerê, na zona sul de Londrina, que deveria melhorar a qualidade do atendimento da população, tem causado transtornos. A Prefeitura de Londrina rescindiu o contrato por abandono e multou a empresa responsável, que é do Rio de Janeiro, em quase R$ 180 mil.





Orçada em R$ 1,2 milhão, a obra começou em dezembro de 2023, com previsão de conclusão em seis meses. Os atrasos começaram a acontecer e um aditivo determinou outubro de 2024 como data de entrega, mas novamente o prazo foi desrespeitado. Em dezembro, foi constatado o abandono da obra, com apenas 47% dos trabalhos concluídos.





O processo de penalidade administrativa cita irregularidades como a demora na conclusão, a presença de entulho na calçada em frente ao posto e a falta de trabalhadores.

Em nota encaminhada à reportagem, a Prefeitura disse que já iniciou um novo processo licitatório para concluir a obra de ampliação e reforma da unidade. O valor será de cerca de R$ 945 mil, com abertura da licitação marcada para 3 de julho.





INAUGURADA EM 1977





A UBS foi inaugurada em 1977 e não passava por reformas desde 1999. Entre os serviços previstos na revitalização está a ampliação em 52 metros quadrados, o que deixará o prédio com 290 metros quadrados no total. Será construído um banheiro para pessoas com deficiência, uma sala de odontologia com escovódromo e uma sala de inalação.

“Também estão previstas a adequação da rampa e calçada, a execução da pintura interna e externa, troca de toda a parte elétrica e hidráulica, substituição do piso e reforma do telhado. A unidade também vai ganhar aparelhos de ar-condicionado, novos móveis e eletrodomésticos”, diz a administração.





ATENDIMENTO NO CEI





Enquanto o posto de saúde está fechado, os moradores de Irerê estão sendo atendidos no CEI (Centro de Educação Infantil) São José, onde há uma equipe do PSF (Programa Saúde da Família), uma médica de 40 horas, uma enfermeira, auxiliares e agentes comunitários de saúde, com consultório e farmácia. Segundo a Prefeitura, todos os atendimentos estão sendo feitos em Irerê, com exceção do serviço odontológico, que foi transferido para Paiquerê.