'Sumiu por conta própria'

Esposa de empresário desaparecido em Londrina desabafa sobre traições e golpes financeiros

Bruno Souza - Especial para o Portal Bonde
11 fev 2025 às 23:32

Arquivo pessoal
Bruna Gonçalves, esposa do empresário Rômulo Aversa, que está desaparecido há mais de três meses em Londrina, rompeu o silêncio e decidiu revelar detalhes sobre o caso. Em um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (11), ela afirmou que as investigações da Polícia Civil apontam que Rômulo desapareceu por vontade própria.


Segundo Bruna, a polícia descobriu que o próprio Rômulo solicitou um carro de aplicativo no dia e horário em que saiu de casa para trabalhar e, desde então, nunca mais foi visto. Com o desaparecimento sendo noticiado em toda a imprensa e o avanço das investigações, Bruna relatou ter tido acesso a um lado do empresário que ela até então desconhecia.

No vídeo, ela contou que "confiava totalmente" no marido, que era responsável pelo setor financeiro da empresa que mantinham juntos, enquanto ela se dedicava à produção e atendimento de clientes. No entanto, ao acessar informações bancárias, descobriu que Rômulo fez empréstimos com terceiros sem seu conhecimento.


Além disso, ele teria convencido a esposa a vender a casa própria sob o pretexto de uma doença e a necessidade de se resguardar financeiramente. Entretanto, Bruna destacou que o dinheiro foi completamente gasto. O carro que ela utilizava, que acreditava estar financiado, na verdade era alugado.

"Depois que anunciei o desaparecimento, amigos vieram falar que ele pediu dinheiro emprestado, dizendo que a gente estava passando por dificuldades financeiras", contou. Ela também descobriu que o marido fazia apostas no aplicativo conhecido como "Tigrinho" e que há suspeitas de traição.


Diante do impacto, a empresária declarou que agora precisa reconstruir sua vida. "Mesmo com tudo isso, eu preciso retomar a minha vida. Mesmo tendo perdido a minha casa, perdido o meu carro, estando com várias dívidas no meu nome e doente."

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou, na manhã desta quarta-feira (12), que "segue investigando o desaparecimento de Rômulo Aversa e realizando diligências a fim de localizá-lo".


Confira o relato de Bruna na íntegra abaixo:

Atualizado às 9h38 de quarta-feira (12)


