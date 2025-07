Estado de saúde de onça-parda resgatada com ferimento de tiro é estável

A onça-parda que foi resgatada na última quinta-feira (17) às margens da PR-323, em Sertaneja (Norte), segue internada no HV (Hospital Veterinário) da Unifil (Centro Universitário Filadelfia) e seu estado de saúde é estável. A informação foi repassada veterinária Daniele Martina, coordenadora do hospital.





Segundo ela, o quadro ainda é delicado e demanda cuidados, já que a recuperação é gradual.





O animal adulto foi encontrado com um ferimento de tiro e escoriações pelo corpo, além de desidratação. Após raio-X e ultrassom, a equipe do HV identificou e retirou projétil de cartucheira da perna traseira, fez outros exames, curativos e procedimentos para alimentação via soro.





