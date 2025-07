Estado publica edital para construção do Terminal Metropolitano de Londrina

Foi publicado, nesta segunda-feira (21), o edital de licitação para contratar a empresa que vai construir o futuro Terminal Metropolitano de Londrina. O valor inicial da concorrência é de R$ 43,8 milhões , com disputa pelo menor preço. A abertura das propostas está marcada para 15 de outubro. O terminal tem como objetivo melhorar a mobilidade e a integração metropolitana de Londrina com os municípios de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Jataizinho, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Assaí e São Sebastião da Amoreira.





O terminal também terá uma área exclusiva para quadras esportivas, playground para crianças, academia ao ar livre e uma área de exposições que poderá ser usada para eventos comunitários. A ideia é que o espaço também seja decorado com imagens que façam alusão à ligação que a região tem com a cultura do café, valorizando a memória da cidade.





Serão três plataformas com cinco baias para ônibus em cada uma delas. Ainda terão outras cinco vagas para estacionamento de outros ônibus. Para facilitar o trânsito dos passageiros, as plataformas foram planejadas a partir de um estudo de comunicação visual, com informações claras sobre as linhas e os pontos de embarque e desembarque.

Publicidade





“Este é um projeto à altura da cidade de Londrina, que assume o protagonismo regional como uma cidade verdadeiramente metropolitana. É uma responsabilidade que o município tem que atender não só o cidadão londrinense, mas também dos municípios vizinhos. Esta obra será um marco neste sentido”, afirmou o prefeito de Londrina, Tiago Amaral.





Além disso, o terminal contará com sistema de geração de energia limpa através de placas fotovoltaicas instaladas na cobertura das plataformas visando a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.