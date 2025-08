Estudante da Zona Norte de Londrina ganha bolsa para intercâmbio no Reino Unido

Uma estudante do Colégio Estadual Profª Roseli Piotto Roehrig, localizado na Zona Norte de Londrina, foi contemplada pelo programa Ganhando o Mundo, do Governo do Paraná, para fazer um intercâmbio de cinco meses na Escócia, país integrante do Reino Unido. Ana Laura Costa, de 16 anos, sempre estudou em escolas públicas e, pela primeira vez, terá a oportunidade de sair do país para aprimorar a língua inglesa, que aprendeu sozinha, sem a ajuda de cursinhos.

asceu em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) e foi criada em Rancho Alegre (Norte Pioneiro). Ela c

hegou a Londrina há 1 ano já com o objetivo de conquistar a bolsa para o programa, que conheceu por meio de uma professora da sua cidade.

"Fiquei sabendo do programa por uma professora de Rancho Alegre. Ela disse para eu me empenhar bastante no 9º ano [Ensino Fundamental], pois as notas serviriam para eu passar no programa quando tivesse no 1º [ano do Ensino Médio]. Agora, estou no 2º ano [Ensino Médio], ou seja, foram três anos de preparação", disse Ana Laura, em entrevista ao Portal Bonde nesta quarta-feira (31).





O caminho até a jovem conquistar a vaga foi longo. Para ter chances de ser selecionada, ela precisou prestar serviços como voluntária nos colégios em que estudou, a fim de ganhar certificados de monitora. Além disso, Ana Laura também se dedicou ao máximo nas atividades das plataformas Inglês Paraná High (Ensino Médio) e Inglês Paraná Teens (Ensino Fundamental), fundamentais para a seleção ao programa.





" Todos os alunos do Paraná precisam estudar na plataforma de Inglês, mas os que são destaque vão adquirindo certificados ao longo do tempo". Além da plataforma de inglês, ela também fez outros cursos e monitorias para agregar no currículo. " Comecei por inglês, redação e leitura. Em seguida, trabalhei como bibliotecária, porque o meu colégio não tinha bibliotecária. Também fui assistente de professora do PMA [Programa Mais Aprendizagem]. Esses três anos de certificados e essas horas foram extremamente importantes para eu conseguir entrar no programa", frisou.





Ainda em Rancho Alegre, onde estudava no Colégio Estadual Paulina Pacífico Borsari, a adolescente não media esforços para se dedicar aos estudos, ficando em tempo integral dentro da escola, ao lado daqueles que lhe compartilhavam ainda mais conhecimento.





"Sempre gostei de ficar no colégio e, como não tinha muita coisa para fazer lá em Rancho Alegre, gostava de ficar com os professores, de conversar, de ter essa troca, porque vale a pena, né? São pessoas vividas e com experiência. Sempre me deram ótimos conselhos."