Estudante de medicina vira réu em caso de acidente com morte em Londrina

O estudante de medicina Leonardo Guandalini, 25, foi denunciado pela 14ª Promotoria de Justiça de Londrina por homicídio com dolo eventual. Na madrugada do dia 23 de maio do ano passado, Guandalini saiu de um bar na região central de Londrina e, na rotatória no cruzamento das avenidas Maringá e Castelo Branco, cruzou a preferencial e atingiu o carro de Mário Laurentino Lisboa, 49, que morreu no local. O jovem chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após o pagamento de R$ 20 mil em fiança.





Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Entretanto, indícios como a comanda do bar em que Guandalini estava e imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local foram cruciais para que a investigação mudasse de rumo.

Na última quinta-feira (3), o réu foi denunciado por homicídio com dolo eventual, já que assumiu o risco de matar. Caso seja condenado, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. Guandalini já tinha uma passagem pela polícia por ameaça contra uma mulher em 2017, em Maringá.





Tiago de Oliveira Gerardi, promotor da 14ª Promotoria de Justiça de Londrina, responsável pela denúncia, relatou que, por volta da 1h20 da madrugada do dia 23 de maio de 2022, na rotatória, “o réu, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, assumindo o risco de produzir o resultado morte, transitava em alta velocidade com seu veículo”.





Além do fator velocidade, o promotor justificou que ele estava “com a capacidade psicomotora alterada em razão de substâncias psicoativas”. Ao desrespeitar a preferencial, o réu colidiu com o veículo de Mário Laurentino Lisboa, que morreu no local.





