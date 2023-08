Samba da Padaria e Rakelly Calliari são as atrações do Boteco na Praça em Londrina

As barraquinhas gastronômicas vão tomar conta novamente da Praça Gabriel Martins (Calçadão) nesta quinta (10) e sexta-feira (11), a partir das 17h, com o Boteco na Praça, promovido pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina. Como atrações musicais, foram confirmados shows do grupo Samba da Padaria e da cantora Rakelly Calliari.

O evento é aberto ao público e tem o objetivo de atrair consumidores para as lojas de rua às vésperas do Dia dos Pais, além de estimular a ocupação saudável do espaço público, integrando-se ao projeto de revitalização da área central de Londrina.



O cardápio é dedicado aos aperitivos de botequim, incluindo pastel, panceta, torresmo, dobradinha, batata frita, espetinho, crepe, mandioca frita, caldinho de feijão, espaguete, nhoque, calabresa acebolada, sanduíche de pernil e isca de peixe, além de churros, brownies, cookies, refrigerantes, caipirinhas e chope. A iniciativa integra o projeto Feira na Praça, da ACIL, que apresenta versões temáticas relacionadas a datas comemorativas ao longo do ano.



Além de oferecer opções de lazer no Calçadão, o Boteco na Praça também quer estimular as lojas a permanecerem abertas até mais tarde, uma vez que a nova legislação municipal permite a abertura do comércio de rua até às 22 horas, de segunda a sábado.

"É importante que o comerciante de Londrina esteja preparado para receber o consumidor durante as compras para o Dia dos Pais. É preciso ficar atento às preferências do cliente e garantir um atendimento ágil e de qualidade, seja na loja física ou online. O Boteco na Praça é uma forma de ocupar o espaço público de maneira lúdica, oferecendo entretenimento para o público que for ao Calçadão em busca de presentes para os Dias dos Pais. Esta ação também está em consonância com as estratégias para revitalização do Centro, estimulando os lojistas a ficarem abertos até mais tarde, dentro das possibilidades da nova legislação municipal", ressalta Angelo Pamplona, presidente da Acil.





As atrações musicais vão se apresentar gratuitamente no horário das 18h30 às 20h30. O local vai contar com Espaço Kids e também será pet friendly.

Com nove integrantes, o Samba da Padaria destaca-se pela animação e pelo repertório voltado ao samba de roda e ao partido alto, entre outros estilos. Cantora e compositora, Rakelly Calliari lançou recentemente o álbum autoral Vento e vai apresentar um repertório com samba de raiz, acompanhada por Rafael Fuca (violão) e Alexandre Malaguti (percussão).



Pesquisa



Segundo a Pesquisa Sobre a Expectativa de Compra para o Dia dos Pais 2023, realizada pelo instituto DataCenso a pedido da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), com apoio da Acil, 36% dos londrinenses entrevistados pretendem presentear os pais com roupas; 12% vão optar por perfumes e cosméticos, 7% por calçados, 17% por artigos esportivos e 5% por bebidas, entre outras opções. O ticket médio a ser gasto pelos londrinenses é estimado em R$ 219, 86. Saiba mais sobre a pesquisa no link https://acil.com.br/noticias/pesquisa-acil-faciap-mostra-que-neste-dia-dos-pais-o-consumidor-londrinense-pretende-gastar-em-media-r21986/



Serviço