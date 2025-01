Estudante se emociona ao passar em Medicina na UEL depois de 70 vestibulares

A estudante Ana Laura Ramazotti, de 26 anos, emocionou a internet, nesta sexta-feira (10), ao compartilhar com os seus seguidores a aprovação no Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Ela tinha o desejo de cursar Medicina e, em busca do sonho, prestou ao longo dos últimos anos cerca de 70 vestibulares.





A jovem, que mora em Jaú (SP), conversou com o Portal Bonde neste sábado (11) e ressaltou a felicidade de ser aprovada na universidade depois de tantas tentativas. "Eu escolhi a UEL porque foi a segunda prova que eu fui para uma segunda fase na minha vida. Claro, ainda há muitos vestibulares para sair, mas eu já estou muito feliz. É uma universidade incrível! Não estou pensando em ir para outra, caso eu passe. Realmente, já sou UEL", disse a caloura.

Ana destacou que tem uma ligação muito forte com os seus pais - Maria Aparecida Ramazotti, 65, e Adilson Martins, 67 -, que a ajudaram em toda a jornada de estudos, seja dando apoio moral ou custeando vários anos de cursinho. "Os meus pais sempre me apoiaram. Não houve uma única vez que me pressionaram. Eles sempre foram claros que não conseguiriam pagar uma faculdade particular, mas pagaram cursinho e também consegui bolsas", relembrou.





A futura estudante da UEL, além de Londrina, já viajou para outras cidades do Paraná, São Paulo e Minas Gerais em busca de uma vaga no estimado e concorrido curso. A escolha dos dois estados vizinhos ao que reside foi estratégica, pois, segundo ela, "jamais iria para uma região muito longe" de seus pais.

"Nunca prestei vestibulares de universidades mais distantes porque, caso acontecesse alguma coisa com a minha família, eu queria estar o mais perto possível. Se o mais perto for Londrina, que fica a 4 horas de carro, não tem problema. Muita gente queria que eu fosse para Rondônia, sabe?"