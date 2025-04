Evento da ExpoLondrina reúne palestrantes de diferentes setores para falar de inovação

Pela primeira vez na ExpoLondrina, um evento reunirá num só espaço 21 palestrantes de diferentes setores, mas com um mesmo DNA: inovação e atitude. O Arena b/luz será no dia 9 de abril, no Pavilhão Smart Agro, no Parque de Exposições Governador Ney Braga.





Eles estarão reunidos sob a organização do escritório b/luz - consultoria jurídica full service, com foco em inovação e tecnologia -, trazendo um olhar prático sobre o impacto das novas tecnologias em diversas indústrias, especialmente no agronegócio. O evento oferecerá curadoria especializada, reunindo profissionais renomados para discutir cases reais e soluções aplicáveis ao dia a dia dos negócios.

Transformação Digital no Agro





A Arena será aberta às 9h, com palestra de Márcio Kogut, Expert em IA, Fintechs, Blockchain e Negócios Disruptivos. Ele falará sobre A Transformação Digital do Agro.

Durante todo o dia serão realizados painéis temáticos sobre inteligência artificial, GovTech, transformação digital no agro e cases de startups de sucesso. Entre os nomes já confirmados, estão Andressa Bizutti (b/luz e Harvard Law School), Alessandro Gardemann (Geo Bio Gas&Carbon) e Gustavo Melles (BuscaIA.com).





Também participarão do evento Heverson Feliciano (Sebrae Paraná e Estação 43), Renata Queiroz (b/luz), Renan Salvador (Londrina Iluminação S/A), trazendo insights sobre empreendedorismo, regulação e estratégias de mercado. A presença de diversos profissionais do próprio b/luz evidencia o engajamento do escritório em promover discussões relevantes para o setor jurídico e empresarial.

A palestra de encerramento, a partir das 17h, será sobre Equilíbrio e Empreendedorismo, com Gustavo Ziller, empreendedor, mentor de empresas e autor de quatro livros que compartilham suas experiências.





Compromisso com a inovação

De acordo com Luis Felipe Baptista Luz, CEO e fundador do b/luz, a iniciativa reforça o compromisso do escritório com a inovação e o futuro do mercado. “Nosso objetivo é fomentar debates estratégicos e apresentar soluções que auxiliem empresas a navegar pelo ambiente regulatório e tecnológico com mais segurança e eficiência”, destaca.





Renata Queiroz, sócia da empresa em Londrina, enfatiza que o evento proporcionará um ambiente para troca de informação e disseminação de conhecimentos importantes para o setor de tecnologia em Londrina e região.

Serviço:





Evento: Arena b/luz

Data: 9 de abril

Horário: das 9h às 19h

Local: Pavilhão Smart Agro, no Parque de Exposições Ney Braga

Organização: b/luz

Inscrições gratuitas pela Plataforma Sympla