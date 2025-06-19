Expo Japão tem programação recheada neste feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), vai contar com uma programação recheada de atividades na edição de 2025 da Expo Japão, incluindo a abertura oficial do evento a partir das 19h.





Os portões da Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) abrem às 10h e as atividades na Expo Japão começam já a partir das 11h, com a demonstração e desafio do tênis de mesa, seguido do resultado do Projeto “Japão que Inspira”, às 12h, e karaokê.





Às 13h45 começa a apresentação do grupo de dança Homare-Música “Nippon no uta” e logo em seguida tem Kendô (esgrima japonesa) com a Associação Kendokai, grupo de dança Hanabusakai (14h30), grupo de dança da Acrol (14h45), dança K-Pop com o grupo Hygge (15h), e dança tradicional japonesa com o grupo Hi no Tori Buyoukai.

Às 15h30, quem sobe ao palco são os integrantes da Academia Marcelo Oguido de Karatê, seguido do Coro da Acel (16h), grupo Sansey com canto, taiko e dança (16h30), Bon Odori (17h), show com Nobuhiro Hirata (18h), vencedor de vários concursos, entre eles o Campeonato Mundial de karaokê, em 2007, e, às 18h15 começa a apresentação de instrumento de cordas Kotô.





Abertura oficial

A cerimônia oficial de abertura da Expo Japão 2025 será realizada às 19h, com a presença dos organizadores, autoridades e convidados. Em seguida (20h), tem show dos tambores com o grupo RKMD-Ryukyukoku Matsuridaiko, show musical da Acel (20h45) e Matsuri Dance com Grupo Sansey (22h), fechando a programação do dia.





