Inverno começa nesta sexta e terá temperaturas mais baixas que em 2024 no Paraná

O inverno chega às 23h42 desta sexta-feira (20). A estação é marcada por menos chuva, temperaturas mais baixas, maior probabilidade de formação de geadas e a permanência dos nevoeiros, que já tiveram presença durante boa parte do outono em quase todas as regiões paranaenses. A previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) é que o inverno de 2025 no Estado tenha temperaturas mais baixas do que o inverno de 2024, porém levemente mais altas do que a média histórica. A chuva também deve ser dentro da média.





“No inverno a distribuição espacial da chuva segue a trajetória típica das passagens de sistemas frontais, principalmente das frentes frias”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar. “Julho e agosto são os meses mais secos do ano no Paraná e a partir de setembro, principalmente a partir da segunda quinzena, as chuvas começam a aumentar, com o desenvolvimento de áreas de instabilidade associadas ao aquecimento mais acentuado da atmosfera, entre o Centro-Oeste brasileiro e o Paraguai”, informa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





GEADAS





Com o ingresso de massas de ar frio e seco no Estado, de forma mais frequente depois da passagem de frentes frias, a estação se torna a mais fria do ano. “As massas de ar ocasionam quedas acentuadas nas temperaturas num intervalo de 24 e 48 horas. Com o frio mais intenso associado a massas de ar de origem polar, a formação de geadas em boa parte do Estado é favorecida, sendo menor a probabilidade na região Norte”, detalha Kneib.

Publicidade





Além das geadas, outro fenômeno típico da estação são os nevoeiros, que continuarão frequentes entre a madrugada e início da manhã. Não há previsão de nenhum fenômeno fora do previsto para a estação em 2025 – por este motivo a média de chuvas deve ser dentro do padrão.





“Já as temperaturas serão mais baixas do que o inverno de 2024, pois ano passado ocorreram bloqueios atmosféricos mais intensos que mantiveram as temperaturas mais altas do que o padrão. Em 2025, o inverno deverá ter temperaturas levemente acima da média histórica”, ressalta Kneib.

Publicidade





MÉDIAS HISTÓRICAS





Em julho a região onde mais chove historicamente é o Litoral, com precipitação acumulada entre 54 mm e 178 mm. As chuvas são mais fracas em julho no Norte, onde os acumulados ficam entre 32 mm e 75 mm, apenas. Com relação à temperatura, julho costuma ser mais quente no Norte, onde ficam entre 12°C e 24°C. Elas são mais baixas em julho no Sul do Paraná: entre 8°C e 19°C.

Publicidade





Em agosto o maior volume de chuvas historicamente ocorre na região Sul: entre 52 mm e 128 mm. O menor é no Norte, entre 18 mm e 108 mm. As temperaturas mais altas de agosto historicamente são nas regiões Norte e Oeste, entre 13°C e 26°C. As mais baixas no Sul, entre 8°C e 22°C, e na Região Metropolitana de Curitiba, entre 10°C e 22°C.





Em setembro a chuva aumenta. A média é de até 201 mm na região Sul. Até no Norte, onde a chuva é menos intensa durante o inverno, os acumulados aumentam em setembro: ficam entre 55 mm e 154 mm. A temperatura em setembro também começa a ficar mais alta. No Norte e no Oeste fica entre 15°C e 28°C. No Sul, entre 11°C e 23°C, e na Região Metropolitana de Curitiba entre 12°C e 23°C.

Publicidade





OUTONO





O outono de 2025 teve chuvas abaixo da média em praticamente todo o Paraná. A situação foi mais crítica no Oeste e Sudoeste, com destaque para os arredores de Cascavel, onde as chuvas ficaram cerca de 180 mm abaixo da média histórica para o período, entre abril e junho. Uma pequena área no Centro-Sul, próximo ao município de Pinhão, teve chuva 100 mm acima da média no período. Perto de Paranavaí foram levemente acima da média.

Publicidade





Já a temperatura do outono de 2025 ficou dentro da média na maior parte do Estado. Nenhuma área ficou abaixo da média, mas algumas cidades tiveram temperaturas levemente acima da média. O destaque é o município de Cândido de Abreu, que teve temperaturas 2°C acima da média para o período entre abril e junho de 2025.





“O outono de 2025 foi mais frio que o de 2024. No ano passado a chuva foi mais intensa do que neste ano, principalmente nas áreas de divisa com Santa Catarina, devido à maior frequência de sistemas precipitantes nestas regiões”, afirma Kneib.



