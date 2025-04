ExpoLondrina 2025 atrai 590 mil visitantes e movimenta R$ 1,7 bilhões

A 63ª ExpoLondrina, realizada entre os últimos dias 4 e 13 de abril, teve recorde de público. Em dez dias, 590 mil visitantes passaram pelos portões do Parque Ney Braga Eventos. A movimentação financeira também foi expressiva, somando R$ 1,7 bilhão em negócios.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O número de visitantes cresceu 135 mil na comparação com o ano anterior, uma alta de quase 30%. Só a Arena de Shows recebeu um público de 110 mil pessoas e os produtores rurais somaram 37 mil. E em volume de negócios, o aumento também ficou perto disso. Nos dez dias de evento, foram movimentados 28,78% a mais do que na edição anterior, que contabilizou R$ 1,32 bilhão.





A movimentação financeira neste ano só ficou abaixo da edição de 2022, a primeira pós-pandemia, quando as negociações chegaram a R$ 1,9 bi.

Publicidade





O resultado, avaliou o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo Janene El-Kadre, é consequência das novidades apresentadas ao público, mas também de um trabalho que acontece ao longo de todo o ano. Assim que uma edição da ExpoLondrina acaba, a próxima já começa a ser planejada e o objetivo dos organizadores é identificar pontos a serem aprimorados para que a próxima feira possa atrair ainda mais visitantes e aumentar o volume das transações financeiras.





Além das novidades incluídas na programação, El-Kadre destacou a iniciativa da SRP de subsidiar os valores das bebidas comercializadas no parque, dos ingressos e do estacionamento em alguns dias da semana. Medidas que, segundo ele, foram fundamentais para levar mais gente para dentro da feira.

Publicidade





“Uma coisa muito importante foi o preço da bebida, que nós subsidiamos, e as novidades, a diversidade de ações e situações que a gente poderia viver aqui durante esses dez dias. Nos chamou a atenção, na segunda, na terça e na quarta-feira, quando os preços são subsidiados, tivemos um aumento muito grande no fluxo de pessoas em relação ao ano passado”, avaliou o presidente da SRP.





O aumento da movimentacao financeira foi atribuído, principalmente, às cooperativas de crédito que disponibilizaram taxas “bastante agressivas”. As ofertas preparadas pelos fabricantes de veículos, maquinários e equipamentos também ajudaram a impulsionar o volume de negócios, ressaltou El-Kadre. “Trazer o produtor, trazer o equipamento e fomentar o negócio com taxas agressivas em todas as cooperativas, sem exceção, que estiveram aqui no parque.”

Publicidade





Junto com as linhas de crédito e as vendas de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, os R$ 1,7 bilhão foram gerados também pela comercialização de insumos para a agricultura e a pecuária, genética animal, leilões e produtos de varejo e alimentação.





El-Kadre ressaltou ainda a questão da segurança, que neste ano reforçou o policiamento de todas as forças de segurança com a contratação de 400 seguranças privados e o uso da Inteligência Artificial, com câmeras de reconhecimento facial e tecnologia para identificar placas de carros, nos estacionamentos. “É trazer conforto e segurança para quem estiver participando da festa.”

Publicidade





A ExpoLondrina também é uma geradora de empregos. Neste ano, foram nove mil pessoas trabalhando direta e indiretamente nos dez dias de evento. E uma das preocupações dos organizadores é priorizar a contratação de profissionais de Londrina como forma de garantir que o salário recebido aqui circule na economia local. “Uma das obrigações que a gente faz na contratação de pessoas é trazer o comprovante de residência. O dinheiro que é gerado aqui tem que ficar aqui. Não pode vir o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja de onde for, ganhar o dinheiro aqui e levar para outro local. A preocupação é deixar o dinheiro circulando aqui, no comércio da nossa cidade e da nossa região”, disse El-Kadre.





Ao apresentar os números da edição de 2025, a SRP também já divulgou a data da ExpoLondrina 2026. A 64ª edição do evento vai acontecer entre os dias 10 e 19 de abril.