Falta d'água em Londrina: rompimento de rede afeta abastecimento na região Oeste

O abastecimento em bairros da região Oeste de Londrina está paralisado na manhã desta sexta-feira (20) devido ao rompimento de um trecho de rede de grande diâmetro na rua Bauru. A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que o serviço de manutenção deve ser concluído até o fim do dia. Já a distribuição de água deve ser retomada à noite.







Os principais bairros afetados são os jardins San Remo, Campo Belo, Bancários, do Norte, Palermo, Santo Antônio, das Araucárias, Arthur G. dos Santos, Shangri-lá A, Champagnat, Sumaré, Vale do Rubi, Andrade, Dom Bosco, Alvorada, Baldan, Araxá, D´ Ático, Iguaçu e Leonardo da Vinci além das vilas Vitória, Aurora, Judith e Bilha e o parque Residencial Alvorada.

A população deve priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.







Podem ficar sem água quem não tem caixa-d’água no imóvel, de acordo com a recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.