Família encontra Channel, galinha influencer que estava desaparecida em Londrina

O desaparecimento de uma galinha d’Angola movimentou as redes sociais em uma corrente do bem na última semana. Isso porque Channel, uma galinha influencer que soma quase quatro mil seguidores nas redes sociais, desapareceu no bairro Maria Cecília, na zona norte de Londrina, no dia 31 de março. Desde então, o tutor, o bombeiro civil Georg Kastorsky, 23, empreitou uma incansável busca pela pet de penas.





Apesar dos dias de aflição, a história teve um final mais do que feliz: Channel foi encontrada no bairro Heimtal após um comentário feito por uma pessoa nas redes sociais. O tutor garante que o animal está bem e saudável, apesar do medo dos dias longe de casa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele conta que já tinha ido até o local dias antes e a companheira não estava lá: “pensei comigo: E se realmente for ela? Então sábado de manhã fui lá novamente para verificar se encontrava e ela estava lá”, comemora. A galinha Channel vive com o tutor há cinco anos, desde quando tinha nove dias de vida.





No local, em que vivem outras galinhas da mesma espécie, o bombeiro conta que uma mulher disse que um homem estava tentando pegar o animal, mas que o impediu porque ela estava bem cuidada e poderia ter dono. Segundo Kastorsky, a mulher e o marido alimentaram a Channel com quirera e colocaram água, mas ela estava receosa de ficar no quintal da casa do casal pelo fato de eles terem um cachorro e, por isso, dormia nas árvores.





A galinha influencer de penas tinha sumido durante um passeio noturno com o tutor. Ela se assustou com um latido, voou e pousou em cima de um carro em movimento, que não percebeu o ocorrido mesmo com os gritos de Georg Kastorsky.





Com o susto, o bombeiro conta que pensa em colocar um rastreador no pet, que funciona através de um chip, assim como reduzir os passeios noturnos.